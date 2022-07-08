Есть три сценария: Резников рассказал, как может закончится война в Украине

По словам главы Минобороны, украинцы могут стать свидетелями распада России или бегства подразделений ВС РФ с оккупированных территорий.

Полномасштабная война, которую развязала Россия против Украины, может завершиться по трем сценариям. Об этом в ходе пресс-конференции, которую организовало издание Forbes, заявил глава Министерства обороны Алексей Резников.

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По его словам, полномасштабная война в Украине может быть завершена постепенным уничтожением военных баз и складов с боеприпасами ВС РФ или бегством российских военнослужащих с временно оккупированных территорий.

Выступая на пресс-конференции, Алексей Резников озвучил сразу три сценария прекращения конфликта.

Комментируя первый вариант, глава Минобороны не исключил, что россияне устроят очередные "жесты доброй воли", как было, когда они сбегали из Киевской, Сумской и Черниговской областей, а также с острова Змеиный. При подобном сценарии, по словам Резникова, ВСУ выйдут на границы по состоянию на 24 февраля, после чего начнется переговорный процесс о статусе оккупированных Донбасса и Крыма.

Второй вариант — постепенная борьба и уничтожение стратегических объектов ВС РФ из переданного современного вооружения. Резников предупредил, что Украина не может воевать по принципу "мясорубка на мясорубку", поскольку союзники в таком случае откажутся поддерживать Киев.

Третий вариант — парад суверенитетов и распад Российской Федерации на отдельные государства. Это, по словам главы Минобороны, является самым длинным сценарием, но украинцы могут стать свидетелем этого события.

Алексей Резников в ходе пресс-конференции также заявил, что для получения гарантий безопасности Украина должна двигаться по принципу создания новых оборонных альянсов, в контексте которых министр упомянул Великобританию.

"Мы видим, что благодаря Brexit Великобритания не связана позициями разных членов ЕС. У нас фантастические отношения со странами Балтии, я аплодирую нашим отношениям с Польшей, еще недавно нам говорили, что участие Украины в проекте "Триморья" невозможно, сейчас это стало реальностью", — подытожил Резников.

[ + – ] Алексей Резников озвучил три сценария прекращения войны

Отметим, что в ходе пресс-конференции Алексей Резников также рассказал, что более 1 млн украинцев обеспечивают безопасность страны в условиях вторжения ВС РФ.

Более того, министр обороны Алексей Резников прокомментировал интеграцию Украины в НАТО и заявил, что наша страна постепенно становится полноценным членом Североатлантического Альянса.