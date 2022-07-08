Более 1 млн украинцев обеспечивают безопасность Украины, — Минобороны

По словам министра Алексея Резникова, только в ряды ВСУ мобилизировали до 700 тысяч человек, и такая численность армии открывает возможности для украинских бизнесменов.

Более 1 млн украинцев задействованы в секторе безопасности и обороны Украины. Такую информацию обнародовал глава Министерства обороны Алексей Резников в ходе пресс-конференции, которая была организована изданием Forbes.

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По его словам, в Вооруженные силы Украины для отражения российской агрессии мобилизировали около 700 тысяч граждан. Подобная численность украинской армии, как утверждает Алексей Резников, открывает новые возможности для представителей национального бизнеса.

"Мобилизированные в ВСУ — до 700 тысяч человек, пограничники — до 60 тысяч, Национальная гвардия — до 90 тысяч, Нацполиция — до 100 тысяч. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", — продолжил министр обороны.

Алексей Резников также предположил, что частные украинские предприятия могут быть задействованы в восстановлении вооружения НАТО, которое в качестве военной помощи поставляется в Украину. В частности, у представителей бизнеса есть возможность занять нишу по производству запчастей, стволой для гаубиц, пулеметов, автоматического оружия, пистолетов, патронов, пороха, гильз и т.п.

Стоит отметить, что в ходе пресс-конференции Алексей Резников также озвучил три сценария завершения полномасштабной войны. Министр обороны не исключил, что ВС РФ могут устроить очередные "жесты доброй воли", сбежав с оккупированных территорий.

[ + – ] Более 1 млн украинцев задействованы в секторе безопасности и обороны Украины

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников озвучил свежие потери ВС РФ в ходе полномасштабной войны. По его словам, с первого дня вторжения более 90 тысяч россиян получили ранения, а свыше 30 тысяч — ликвидированы.

Также Алексей Резников рассказывал, что в ходе полномасштабного вторжения ВС РФ погибли десятки тысяч украинцев.