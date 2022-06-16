Десятки тысяч украинцев погибли в результате вторжения ВС РФ, — Минобороны
Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что число жертв войны с Россией не превысит 100 тысяч человек.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Десятки тысяч украинцев погибли в результате полномасштабного вторжения ВС РФ. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
Министр считает, что жертвами полномасштабного вторжения российских войск стали десятки тысяч граждан.
Резников во время интервью не смог назвать точное число погибших украинцев во время войны с Россией, но выразил надежду, что их будет меньше 100 тысяч человек.
Кроме этого, глава Министерства обороны Украины не согласился с последней оценкой от разведки США относительно того, что Россия потеряла убитыми менее 16 тысяч своих солдат. Резников считает, что ликвидированных во время боевых действий оккупантов намного больше.
Отметим, что в ходе интервью CNN глава Минобороны Украины допустил деоккупацию Крыма с помощью западного вооружения. По словам Алексея Резникова, аннексированный полуостров является стратегической целью для руководства страны и Киев не будет рассматривать реакцию Москвы на проведение подобных спецопераций.
Министр обороны Украины во время общения с журналистами CNN также рассказал, как ВС РФ планировали за 12 часов захватить украинскую столицу. Как отмечал Алексей Резников, на освобожденных территориях были найдены документы российских военных, в которых были прописаны планы по пребыванию войск России в Киеве через 12 часов после вторжения.
Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что потери украинской армии на Донбассе ежедневно составляют до 1000 человек. По словам нардепа, в среднем за день в ходе боев на Востоке Украины гибнут до 500 военнослужащих.