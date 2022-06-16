Десятки тысяч украинцев погибли в результате вторжения ВС РФ, — Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что число жертв войны с Россией не превысит 100 тысяч человек.

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Десятки тысяч украинцев погибли в результате полномасштабного вторжения ВС РФ. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

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Министр считает, что жертвами полномасштабного вторжения российских войск стали десятки тысяч граждан.

Резников во время интервью не смог назвать точное число погибших украинцев во время войны с Россией, но выразил надежду, что их будет меньше 100 тысяч человек.

Кроме этого, глава Министерства обороны Украины не согласился с последней оценкой от разведки США относительно того, что Россия потеряла убитыми менее 16 тысяч своих солдат. Резников считает, что ликвидированных во время боевых действий оккупантов намного больше.

Отметим, что в ходе интервью CNN глава Минобороны Украины допустил деоккупацию Крыма с помощью западного вооружения. По словам Алексея Резникова, аннексированный полуостров является стратегической целью для руководства страны и Киев не будет рассматривать реакцию Москвы на проведение подобных спецопераций.

Министр обороны Украины во время общения с журналистами CNN также рассказал, как ВС РФ планировали за 12 часов захватить украинскую столицу. Как отмечал Алексей Резников, на освобожденных территориях были найдены документы российских военных, в которых были прописаны планы по пребыванию войск России в Киеве через 12 часов после вторжения.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что потери украинской армии на Донбассе ежедневно составляют до 1000 человек. По словам нардепа, в среднем за день в ходе боев на Востоке Украины гибнут до 500 военнослужащих.