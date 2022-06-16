Десятки тисяч українців загинули внаслідок вторгнення ЗС РФ, — Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що кількість жертв війни з Росією не перевищить 100 тисяч людей.

Десятки тисяч українців загинули внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CNN заявив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков.

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Міністр вважає, що жертвами повномасштабного вторгнення російських військ стали десятки тисяч громадян.

Резніков під час інтерв'ю не зміг назвати точну кількість загиблих українців під час війни з Росією, але висловив сподівання, що їх буде менше 100 тисяч людей.

Окрім цього, глава Міністерства оборони України не погодився з останньою оцінкою від розвідки США щодо того, що Росія втратила вбитими менше ніж 16 тисяч своїх солдат. Резніков вважає, що ліквідованих під час бойових дій окупантів набагато більше.

Зазначимо, що під час інтерв'ю CNN глава Міноборони України допустив деокупацію Криму за допомогою західного озброєння. За словами Олексія Резнікова, анексований півострів є стратегічною метою для керівництва країни й Київ не розглядатиме реакцію Москви на проведення подібних спецоперацій.

Міністр оборони України під час спілкування із журналістами CNN також розповів, як ЗС РФ планували за 12 годин захопити українську столицю. Як зазначав Олексій Резніков, на звільнених територіях було знайдено документи російських військових, у яких було прописано плани щодо перебування військ Росії у Києві через 12 годин після вторгнення.

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджував, що втрати української армії на Донбасі щодня становлять до 1 000 осіб. За словами нардепа, здебільшого за день під час боїв на Сході України гинуть до 500 військовослужбовців.