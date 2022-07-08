Понад 1 млн українців гарантують безпеку України, — Міноборони

За словами міністра Олексія Резнікова, лише до лав ЗСУ мобілізували до 700 тисяч осіб, і така чисельність армії відкриває можливості для українських бізнесменів.

Понад 1 млн українців задіяно в секторі безпеки й оборони України. Таку інформацію оприлюднив голова Міністерства оборони Олексій Резніков у процесі пресконференції, організованої виданням Forbes.

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За його словами, до Збройних сил України для відбиття російської агресії мобілізували майже 700 тисяч громадян. Така чисельність української армії, як стверджує Олексій Резніков, відкриває нові можливості для представників національного бізнесу.

"Мобілізовані у ЗСУ — до 700 тисяч осіб, прикордонники — до 60 тисяч, Національна гвардія — до 90 тисяч, Нацполіція — до 100 тисяч. У нас сьогодні понад 1 млн осіб у формі гарантують діяльність сектору безпеки й оборони", — продовжив міністр оборони.

Олексій Резніков також припустив, що приватні українські підприємства можуть бути задіяні у відновленні озброєння НАТО, яке постачається в Україну як військова допомога. Зокрема, представники бізнесу мають можливість зайняти нішу з виробництва запчастин, стовбурів для гаубиць, кулеметів, автоматичної зброї, пістолетів, патронів, пороху, гільз тощо.

Варто зазначити, що під час пресконференції Олексій Резніков також озвучив три сценарії завершення повномасштабної війни. Міністр оборони не заперечив, що ЗС РФ можуть влаштувати чергові "жести доброї волі", втікши з окупованих територій.

[ + – ] Понад 1 млн українців задіяно в секторі безпеки й оборони України

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков озвучив нові втрати ЗС РФ під час повномасштабної війни. За його словами, з першого дня вторгнення понад 90 тисяч росіян отримали поранення, а понад 30 тисяч ліквідовано.

Також Олексій Резніков розповідав, що під час повномасштабного вторгнення ЗС РФ загинули десятки тисяч українців.