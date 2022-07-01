Понад 90 тисяч військових ЗС РФ отримали поранення у війні проти України, — Міноборони

Російське керівництво видає багатьох ліквідованих окупантів як зниклих безвісти, щоб не виплачувати грошові компенсації сім'ям.

Понад 90 тисяч російських солдатів отримали поранення під час повномасштабної війни з Україною. Свіжу статистику щодо втрат ЗС РФ озвучив голова Міністерства оборони Олексій Резніков під час зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС, яка прибула в Київ.

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За його словами, Росія зараз має стратегічну мету — повна окупація Донбасу в адміністративних кордонах двох східних областей.

Крім цього, як зазначає Олексій Резніков, ЗС РФ намагається зберегти сухопутний коридор із непідконтрольним Києву Кримом і блокує морські комунікації України в Чорному морі. У ході зустрічі глава Міноборони нагадав німецьким депутатам, що Білорусь також є країною-агресором, оскільки надає свої території та інфраструктуру для здійснення ракетних і авіаційних ударів по нашій країні.

Водночас ЗС РФ зазнають колосальних втрат під час повномасштабної війни проти України.

"Ворог втратив понад 30 000 своїх солдатів в Україні. Понад 90 000 росіян поранено. Дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації сім'ям", — продовжив Резніков на зустрічі з представниками фракції ХДС/ХСС.

Коментуючи воєнні злочини росіян у Бучі, Ірпені та Маріуполі, глава Міноборони України заявив, що вже пізно "зберігати обличчя" Володимиру Путіну, на чому наполягають окремі європейські політики.

Варто зазначити, що наприкінці червня радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав приблизні втрати української армії у війні проти Росії. За його словами, з першого дня повномасштабного вторгнення близько 10 тисяч солдатів загинули, а понад 30 тисяч отримали поранення та бойові травми.

Також повідомлялося, що російські чиновники через колосальні втрати ЗС РФ шукають додаткове фінансування на організацію похорону вбитих солдатів.