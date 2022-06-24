"Втрат немає": чиновники в РФ шукають гроші на похорон убитих в Україні окупантів (звіт)

Російська влада зізнається, що загиблих в Україні окупантів ховають таємно. Бюджети маленьких міст завантажено, оскільки вмирає дуже багато чоловіків.

Російська влада на місцях скаржиться на брак грошей для організації похорону вбитих в Україні окупантів. Про це повідомив у Telegram проєкт "Можем объяснить" із посиланням на аналіз держзакупівель.

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Сотні хрестів, вінків і табличок закуповуються у маленьких містах. Предмети ритуалу останні 3 місяці закуповують за 223-м законом "про окремі види закупівель для юридичних осіб".

"Похорон солдат із бідних сімей або військових, які особливо відзначилися, беруть на себе міська та районна влади — це помітно за однотипним оформленням могил загиблих в Україні та казенним написам "Вічна пам'ять", — сказано в матеріалі.

Незважаючи на заяву голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова про те, що РФ "майже перестала зазнавати втрат" в Україні, статистика закупівель предметів ритуалу по містах виглядає так:

Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ, 26 тис. жителів) — закупили 110 хрестів;

(Ямало-Ненецький автономний округ, 26 тис. жителів) — закупили 110 хрестів; Ханти-Мансійськ (97 тис. жителів) — 230 надгробних конструкцій;

(97 тис. жителів) — 230 надгробних конструкцій; Сєвєродвінськ (190 тис. жителів) — 200 хрестів;

(190 тис. жителів) — 200 хрестів; Перм — 970 хрестів двома закупівлями;

— 970 хрестів двома закупівлями; Обнінськ (105 тис. жителів) — 1 000 надгробних табличок та інші предмети на 2 млн рублів. Влада провела окрему закупівлю 734 хрестів;

(105 тис. жителів) — 1 000 надгробних табличок та інші предмети на 2 млн рублів. Влада провела окрему закупівлю 734 хрестів; Пугачове (Саратовська область, 40 тис. жителів) — 755 хрестів двома закупівлями. Енгельс, та сама область — 800 комплектів для похорону;

(Саратовська область, 40 тис. жителів) — 755 хрестів двома закупівлями. Енгельс, та сама область — 800 комплектів для похорону; Сімферополь — одразу 1 000 комплектів одним лотом;

— одразу 1 000 комплектів одним лотом; Олександров (Володимирська область, 57 тис. мешканців) — закупівля 250 похоронних наборів.

Найменшим населеним пунктом у списку стало селище Анніно під Воронежем, де мешкають 3 тисячі жителів. Його адміністрація купила 200 похоронних комплектів.

Обласні та місцеві чиновники не лише організовують похорон, а й беруть участь у них. Церемонії проводять таємно. Один із них розповів, що зараз за рахунок місцевих бюджетів доводиться ховати дуже багато чоловіків, тож відчувається брак грошей.

"Замовили одразу 700 могил"

Місцева влада в РФ масово скуповує місця на цвинтарях для загиблих в Україні військових, кажуть автори аналізу.

Могили закуповують для тих, хто не має родичів або з незахищених соціальних груп, чиї сім'ї не можуть організувати похорон. Кількість могил, за інформацією проєкту, аномально висока.

[ + – ] У Хабаровському краї замовили викопування одразу 700 могил

У Хабаровському краї, наприклад, замовили викопування одразу 700 могил. Аналогічний контракт був 5 років тому, але на 120 могил і набагато дорожчий за нинішній.

У Красноярську замовник уперше оформив майже 100 могил, а раніше проводив закупівлі у сфері ЖКГ. У Копійському районі Челябінської області замовили поховання 37 померлих, а Карелії — 39.

У Мурманську кількість нових поховань не окреслили, а в документації написали, що проведуть їх "чергами".

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ говорили про понад 330 тисяч осіб, яких Росія задіяла в повномасштабній війні проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що кількість загиблих українців під час війни з Росією буде меншою за 100 тисяч.