"Потерь нет": чиновники в РФ ищут деньги на похороны убитых в Украине оккупантов (отчет)

Российские власти признаются, что погибших в Украине оккупантов хоронят тайно. Бюджеты маленьких городов загружены, поскольку умирает очень много мужчин.

Российские власти на местах жалуются на нехватку денег для организации похорон убитых в Украине оккупантов. Об этом сообщил в Telegram проект "Можем объяснить" со ссылкой на анализ госзакупок.

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Сотни крестов, венков и табличек закупаются в маленьких городах. Предметы ритуала в последние 3 месяца закупают по 223-му закону "об отдельных видах закупок для юридических лиц".

"Похороны солдат из бедных семей или особо отличившихся военных берут на себя городские и районные власти — это заметно по однотипному оформлению могил погибших в Украине и казенным надписям "Вечная память", – сказано в материале.

Несмотря на заявление главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова о том, что РФ "почти перестала нести потери" в Украине, статистика закупок предметов ритуала по городам выглядит так:

Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, 26 тыс. жителей) – закупили 110 крестов;

(Ямало-Ненецкий автономный округ, 26 тыс. жителей) – закупили 110 крестов; Ханты-Мансийск (97 тыс. жителей) — 230 надгробных конструкций;

(97 тыс. жителей) — 230 надгробных конструкций; Северодвинск (190 тыс. жителей) — 200 крестов;

(190 тыс. жителей) — 200 крестов; Пермь — 970 крестов двумя закупками;

— 970 крестов двумя закупками; Обнинск (105 тыс. жителей) – 1000 надгробных табличек и другие предметы на 2 млн рублей. Власти провели отдельную закупку 734 крестов;

(105 тыс. жителей) – 1000 надгробных табличек и другие предметы на 2 млн рублей. Власти провели отдельную закупку 734 крестов; Пугачево ( Саратовская область, 40 тыс. жителей) – 755 крестов двумя закупками. Энгельс, та же область – 800 комплектов для похорон;

Саратовская область, 40 тыс. жителей) – 755 крестов двумя закупками. Энгельс, та же область – 800 комплектов для похорон; Симферополь – сразу 1000 комплектов одним лотом;

– сразу 1000 комплектов одним лотом; Александров (Владимирская область, 57 тыс. жителей) – закупка 250 похоронных наборов.

Самым маленьким населенным пунктом в списке стал поселок Аннино под Воронежем, где живут 3 тысячи жителей. Его администрация закупила 200 похоронных комплектов.

Областные и местные чиновники не только организуют похороны, но и участвуют в них. Церемонии проводят тайно. Один из них рассказал, что сейчас за счет местных бюджетов приходится хоронить очень много мужчин, поэтому ощущается нехватка денег.

"Заказали сразу 700 могил"

Местные власти в РФ массово скупают места на кладбищах для погибших в Украине военных, говорят авторы анализа.

Могилы закупают для тех, у кого нет родственников или из незащищенных социальных групп, чьи семьи не могут организовать похороны. Количество могил, по информации проекта, аномально высокое.

[ + – ] В Хабаровском крае заказали рытье сразу 700 могил

В Хабаровском крае, к примеру, заказали рытье сразу 700 могил. Аналогичный контракт был 5 лет назад, но на 120 могил и намного дороже нынешнего.

В Красноярске заказчик впервые оформил около 100 могил, а до этого проводил закупки в сфере ЖКХ. В Копейском районе Челябинской области заказали погребение 37 умерших, а Карелии – 39.

В Мурманске количество новых захоронений не обозначили, а в документации написали, что проведут их "очередями".

Напомним, что в Генштабе ВСУ говорили о более 330 тысяч человек, которых Россия задействовала в полномасштабной войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников полагает, что число погибших украинцев во время войны с Россией будет меньше 100 тысяч.