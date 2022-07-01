Более 90 тысяч военных ВС РФ получили ранения в войне против Украины, — Минобороны

Российское руководство выдает многих ликвидированных оккупантов как пропавших без вести, чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям.

Более 90 тысяч российских солдат получили ранения в ходе полномасштабной войны с Украиной. Свежую статистику по потерям ВС РФ озвучил глава Министерства обороны Алексей Резников в ходе встречи с группой немецких депутатов от фракции ХДС/ХСС, которая прибыла в Киев.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, Россия на данный момент имеет стратегическую цель — полная оккупация Донбасса по административным границам двух восточных областей.

Помимо этого, как отмечает Алексей Резников, ВС РФ пытаются сохранить сухопутный коридор с неподконтрольным Киеву Крымом, и блокируют морские коммуникации Украины в Черном море. В ходе встречи глава Минобороны напомнил немецким депутатам, что Беларусь также является страной-агрессором, поскольку предоставляет свои территории и инфраструктуру для осуществления ракетных и авиационных ударов по нашей стране.

Вместе с этим, ВС РФ несут колоссальные потери в ходе полномасштабной войны против Украины.

"Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает как "потерявшихся", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям", — продолжил Резников на встрече с представителями фракции ХДС/ХСС.

Комментируя военные преступления россиян в Буче, Ирпене и Мариуполе, глава Минобороны Украины заявил, что уже поздно "сохранять лицо" Владимиру Путину, на чем настаивают отдельные европейские политики.

Стоит отметить, что в конце июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал приблизительные потери украинской армии в войне против России. По его словам, с первого дня полномасштабного вторжения около 10 тысяч солдат погибли, а свыше 30 тысяч — получили ранения и боевые травмы.

Также сообщалось, что российские чиновники из-за колоссальных потерь ВС РФ ищут дополнительное финансирование на организацию похорон убитых солдат.