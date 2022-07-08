Є три сценарії: Резніков розповів, як може закінчиться війна в Україні

За словами глави Міноборони, українці можуть стати свідками розпаду Росії або втечі підрозділів ЗС РФ з окупованих територій.

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти України, може завершитись за трьома сценаріями. Про це під час пресконференції, яку організувало видання Forbes, заявив голова Міністерства оборони Олексій Резніков.

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За його словами, повномасштабну війну в Україні може завершити поступовим знищенням військових баз і складів із боєприпасами ЗС РФ або втечею російських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій.

Виступаючи на пресконференції, Олексій Резніков озвучив одразу три сценарії припинення конфлікту.

Коментуючи перший варіант, глава Міноборони не заперечив, що росіяни влаштують чергові "жести доброї волі", як було, коли вони втікали з Київської, Сумської та Чернігівської областей, а також з острова Зміїний. За такого сценарію, за словами Резнікова, ЗСУ вийдуть на кордони станом на 24 лютого, після чого розпочнеться переговорний процес щодо статусу окупованих Донбасу та Криму.

Другий варіант — поступова боротьба та знищення стратегічних об'єктів ЗС РФ із переданого сучасного озброєння. Резніков попередив, що Україна не може воювати за принципом "м'ясорубка на м'ясорубку", оскільки союзники у такому разі відмовляться підтримувати Київ.

Третій варіант — парад суверенітетів і розпад Російської Федерації на окремі держави. Це, за словами глави Міноборони, є найдовшим сценарієм, але українці можуть стати свідком цієї події.

Олексій Резніков у процесі пресконференції також заявив, що для отримання гарантій безпеки Україна має рухатися за принципом створення нових оборонних альянсів, у контексті яких міністр згадав Велику Британію.

"Ми бачимо, що завдяки Brexit Велика Британія не пов'язана позиціями різних членів ЄС. У нас фантастичні відносини з країнами Балтії, я аплодую нашим відносинам із Польщею, ще нещодавно нам говорили, що участь України у проєкті "Тримор'я" неможлива, зараз це стало реальністю", — підсумував Резніков.

[ + – ] Олексій Резніков озвучив три сценарії припинення війни

Зазначимо, що в процесі пресконференції Олексій Резніков також розповів, що понад 1 млн українців гарантують безпеку країни в умовах вторгнення ЗС РФ.

До того ж, міністр оборони Олексій Резніков прокоментував інтеграцію України до НАТО та заявив, що наша країна поступово стає повноцінним членом Північноатлантичного Альянсу.