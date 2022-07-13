"Дедлайнів немає": Данілов розповів, коли Україна поверне свої території (відео)

За словами секретаря РНБО, наша країна деокупує всю територію, враховуючи Крим і Донбас. Проте називати якісь конкретні дати можуть лише українські військові.

Олексій Данілов заявив, що Україна поверне всі території в межах кордонів, визначених у 1991 році, але для цього потрібен час. Про це секретар РНБО розповів в ефірі Радіо НВ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Уся наша земля повернеться до нас. Питання лише черговості та часу. Не лише Херсонщина, а вся наша рідна земля, визначена в 1991 році, повернеться додому", — сказав Данілов.

Він також додав, що не може зараз називати якісь конкретні дати закінчення бойових дій, оскільки це залежить від українських військових.

"Вони краще розуміють, де, на якому напрямку вони мають вести бойові дії у першу чергу, у другу, третю, четверту. Цей графік є у них. Він досить гнучкий, залежить від багатьох обставин", — наголосив секретар РНБО.

За його словами, війна — це ситуація, що постійно змінюється, і ніяких дедлайнів на війні бути не може.

Раніше військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов заявив про те, що до зими війна з Росією не закінчиться. За його словами, зима буде страшною і війська РФ намагатимуться штурмувати Дніпро, Запоріжжя, Одесу та Київ.

Також Фокус писав про те, як може закінчитися війна в Україні, на думку голови Міністерства оборони Олексія Резнікова. Він вважає, що українці можуть стати свідками розпаду Росії чи втечі підрозділів ЗС РФ з окупованих територій.