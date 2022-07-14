"Собянинский полк": в Москве набирают наемников для войны в Украине, — Медуза

Россиянам обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц за участие в боевых действиях. Военное подразделение частично финансируется из бюджета столицы страны-агрессора.

В столице России сформировано специальное военное подразделение, куда сейчас набирают наемников для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом пишет российское издание "Медуза".

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Как сообщают журналисты, новое военное подразделение получило неофициальное название "собянинский полк" — по имени мэра Москвы Сергея Собянина. Набор в него стартовал 1 июля. В полк преимущественно записываются не москвичи, а жители других регионов России.

Готовым ехать на войну россиянам обещают платить свыше 200 тысяч рублей в месяц (около 100 тыс. грн). Уточняется, что военное подразделение как минимум частично финансируется из бюджета столицы страны-агрессора.

В течение первого месяца наемники проходят подготовку на военном полигоне в Мулино Нижегородской области.

СМИ также рассказывает, что одни из вербовщиков "собянинского полка" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") — полный тезка одного из бывших так называемых командиров "народной милиции ДНР". В московском военном подразделении он получил должность командира батальона.

Напомним, представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что в России не могут начать всеобщую мобилизацию, пока Владимир Путин официально не объявит войну Украине. Однако президент РФ продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это полномасштабная война, и она идет не только на территории Луганской и Донецкой областей.

Ранее в сети появилось видео из колонии в РФ, заключенных которой агитируют ехать на войну в Украину. Местом съемки предположительно является исправительная колония №1 в Республике Адыгея.