"Собянінський полк": у Москві набирають найманців для війни в Україні, — Медуза

Росіянам обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць за участь у бойових діях. Військовий підрозділ частково фінансується з бюджету столиці країни-агресора.

У столиці Росії сформовано спеціальний військовий підрозділ, куди зараз набирають найманців для участі у бойових діях на території України. Про це пише російське видання "Медуза".

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Як повідомляють журналісти, новий військовий підрозділ отримав неофіційну назву "собянінський полк" — на ім'я мера Москви Сергія Собяніна. Набір до нього стартував 1 липня. У полк здебільшого записуються не москвичі, а жителі інших регіонів Росії.

Готовим їхати на війну росіянам обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць (приблизно 100 тис. грн). Уточнюється, що військовий підрозділ, як мінімум, частково фінансується з бюджету столиці країни-агресора.

Протягом першого місяця найманці проходять підготовку на військовому полігоні Муліно Нижньогородської області.

ЗМІ також розповідає, що одним із вербувальників "собянінського полку" є Роман Володимирович Висоцький (позивний "Болгарин") — повний тезка одного з колишніх так званих командирів "народної міліції ДНР". У московському військовому підрозділі він отримав посаду командира батальйону.

Нагадаємо, представник української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що в Росії не можуть розпочати загальну мобілізацію, поки Володимир Путін офіційно не оголосить війну Україні. Однак президент РФ продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це повномасштабна війна і вона йде не тільки на території Луганської та Донецької областей.

Раніше у мережі з'явилося відео з колонії до РФ, ув'язнених якої агітують їхати на війну в Україну. Місцем зйомки, ймовірно, є виправна колонія №1 в Республіці Адигея.