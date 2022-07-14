Решающий момент наступил: три сценария развития войны по версии Forbes

Российско-украинская война может завершиться до конца года в случае значительных успехов ВСУ на юге, может затянуться на годы, если ни у одной из сторон не будет сил для победы. Также аналитики не исключают более динамического исхода.

Западные эксперты сходятся во мнении, что в российско-украинской войне наступил решающий момент, который покажет, как дальше будет продвигаться война. Об этом сообщает Forbes.

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На основе мнения экспертов авторы выделили три сценария завершения войны:

многолетняя война

война до конца года

динамическая развязка

Многолетняя война — нет причин, почему РФ не может вести ее годами

На пятом месяце войны большинство аналитиков США скептически стали относится к скорейшему окончанию войны и победе Украины. На это есть ряд аргументов:

Надежда на "адские санкции" не оправдалась. РФ влияет на стабильность западных экономик. Поддержка войны населением РФ. РФ не сможет поддерживать наступление с такой же интенсивностью Падает качество ВС РФ Ухудшение техники и артиллерии

Накопление технических проблем и ухудшения качества техники не означает, что РФ не сможет воевать. Украина также несет потери в технике, а их восполнение Западом ниже необходимого количества для контрнаступления. ВСУ нужно 40 механизированных бригад с 1200 танков, 4000 бронетехники, 2200 различных артсистем и ПВО, сейчас армия получила примерно половину из необходимого.

[ + – ] Польские танки в ВСУ

Самая большая опасность состоит в том, что война России против Украины превратится в войну артиллерии против пехоты. РФ потеряет атакующие ресурсы, а ВСУ не смогут идти в крупные контратаки. Из-за этого война перейдет в затяжную фазу. Сейчас война идет не столько за территорию, сколько за ресурсы, считают авторы.

Война завершится до конца года

Страх перед началом зимнего сезона пугает ЕС, потому что страны-члены долгие годы выстраивали зависимость от газа. Строились газовые ТЭС вместо атомных электростанций. Поэтому есть слухи, что во время визита канцлера Шольца, президента Макрона и премьера Драги Киеву было поставлено условие завершить войну до конца года.

Французский президент, пишут в издании, продолжает говорить, что война должна завершиться за столом переговоров. Вероятно, это произойдет уже осенью или в начале зимы. В этот момент Украина и Россия будут на стадии истощения ресурсов.

[ + – ] К зиме ВСУ и ВС РФ придут к стадии истощения ресурсов Фото: АрміяInform

Украине нужно освободить Херсон в ближайшие 2-3 месяца и прорваться в Мелитополь, откуда дальнейшие бои на юге страны не будут иметь смысла для РФ. Мелитополь создаст сухопутный коридор в Крым, а Херсон — это единственный захваченный областной центр. Также если РФ удастся остановить в Донецкой области, то это будет означать, что оккупант не сможет выполнить цели по "освобождению" Донецкой области.

В таких условиях РФ либо пойдет ва-банк — мобилизация и убийство сотни тысяч солдат для выполнения своих целей, либо возврат на позиции до 23 февраля. Вероятно также подписание непубличного соглашение о политическом регулировании вопроса Крыма и ОРДЛО в далекой перспективе.

При этом сохраняется риск повторного вторжения через 5-10 лет, но за это время Украина будет на порядок современнее российской армии. Надежда тут еще и на то, что режим Путина падет раньше, чем в Кремле вновь накопят силы для полномасштабного наступления.

Динамическая развязка — креативная стратегия ВСУ

Отмечается, что Запад уже несколько раз менял свою оценку перспектив украинского сопротивления. Поэтому не стоит исключать варианта динамической развязки. Многомесячная статическая баталия может смениться стремительным прорывом, но для него нужны предпосылки:

Острые проблемы РФ с обеспечением своих войск. ВСУ уже уничтожают склады РФ.

Моральный слом войск РФ. ВСУ нужно одержать победу, масштабнее всех успехов войск РФ на востоке, например, освободить Херсон.

Военный разгром страны-агрессора в битвах или массовая сдача в плен солдат РФ. Например, разгромить целые БТГ врага как это было при попытке форсирования Северского Донца.

Все эти факторы могут создать военный коллапс армии РФ. Чисто технически возможность продолжать войну будет, но без мотивации и решительности.

[ + – ] Если ВСУ выполнят три фактора, то они будут способны преломить ход войны

Сейчас Украина имеет окно возможностей, пока ВС РФ не могут адаптироваться к ударам по тылам со складами и командным центрам.

"Большие армии часто падали как карточный домик, не выдерживая удара шока от кардинального изменения ситуации на фронте", — подчеркивают авторы.

Напомним, по данным Генштаба, ВС РФ потерпели боевые неудачи на двух направлениях. Попытки штурма на Краматорском и Бахмутском направлении прошли безуспешно.