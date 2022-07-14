Вирішальний момент настав: три сценарії розвитку війни за версією Forbes

Російсько-українська війна може завершитися до кінця року в разі значних успіхів ЗСУ на півдні, може затягтися на роки, якщо жодна зі сторін не матиме сил для перемоги. Також аналітики не заперечують динамічнішого результату.

Західні експерти сходяться на думці, що в російсько-українській війні настав вирішальний момент, який покаже, як далі просуватиметься війна. Про це повідомляє Forbes.

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На основі думки експертів автори виділили три сценарії завершення війни:

багаторічна війна;

війна до кінця року;

динамічна розв'язка.

Багаторічна війна — немає причин, чому РФ не може вести її роками

На п'ятому місяці війни більшість аналітиків США скептично почали ставитися до якнайшвидшого закінчення війни та перемоги України. На це є низка аргументів:

Надія на "пекельні санкції" не справдилась. РФ впливає на стабільність західних економік. Підтримка війни населенням РФ. РФ не зможе підтримувати наступ із такою ж інтенсивністю. Падає якість ЗС РФ. Погіршення техніки та артилерії.

Нагромадження технічних проблем і погіршення якості техніки не означає, що РФ не зможе воювати. Україна також зазнає втрат у техніці, а їхнє заповнення Заходом нижче за необхідну кількість для контрнаступу. ЗСУ потрібно 40 механізованих бригад із 1 200 танків, 4 000 бронетехніки, 2 200 різних артсистем і ППО, зараз армія отримала приблизно половину з необхідного.

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Найбільша небезпека полягає в тому, що війна Росії проти України перетвориться на війну артилерії проти піхоти. РФ втратить атакувальні ресурси, а ЗСУ не зможуть йти у великі контратаки. Через це війна перейде у затяжну фазу. Зараз війна йде не так за територію, як за ресурси, вважають автори.

Війна завершиться до кінця року

Страх перед початком зимового сезону лякає ЄС, тому що країни-члени довгі роки вибудовували залежність від газу. Будувалися газові ТЕС замість атомних електростанцій. Тому є чутки, що під час візиту канцлера Шольца, президента Макрона та прем'єра Драґі Києву було поставлено умову завершити війну до кінця року.

Французький президент, пишуть у виданні, продовжує казати, що війна має завершитися за столом переговорів. Ймовірно, це станеться вже восени чи на початку зими. У цей момент Україна та Росія будуть на стадії виснаження ресурсів.

[ + – ] До зими ЗСУ та ЗС РФ прийдуть до стадії виснаження ресурсів Фото: АрміяInform

Україні потрібно звільнити Херсон у найближчі 2-3 місяці та прорватися до Мелітополя, звідки подальші бої на півдні країни не матимуть сенсу для РФ. Мелітополь створить сухопутний коридор у Крим, а Херсон — єдиний захоплений обласний центр. Також якщо РФ вдасться зупинити в Донецькій області, то це означатиме, що окупант не зможе виконати цілі зі "звільнення" Донецької області.

У таких умовах РФ або піде ва-банк — мобілізація і вбивство сотні тисяч солдат для виконання своїх цілей, або повернення на позиції до 23 лютого. Ймовірно також підписання непублічної угоди про політичне регулювання питання Криму й ОРДЛО у далекій перспективі.

При цьому зберігається ризик повторного вторгнення через 5-10 років, але за цей час Україна буде на порядок сучасніша за російську армію. Надія тут ще й на те, що режим Путіна впаде раніше, ніж у Кремлі знову накопичать сили для повномасштабного наступу.

Динамічна розв'язка — креативна стратегія ЗСУ

Зазначається, що Захід уже кілька разів змінював свою оцінку перспектив українського спротиву. Тому не варто заперечувати варіанти динамічної розв'язки. Багатомісячна статична баталія може змінитися стрімким проривом, але для нього потрібні передумови:

гострі проблеми РФ із забезпеченням своїх військ. ЗСУ вже знищують склади РФ;

моральний злам військ РФ. ЗСУ треба здобути перемогу, наймасштабніше за всі успіхи військ РФ на сході, наприклад, звільнити Херсон;

військовий розгром країни-агресора у битвах чи масове здавання в полон солдат РФ. Наприклад, розгромити цілі БТГ ворога як це було під час спроби форсування Сіверського Дінця.

Усі ці чинники можуть створити військовий колапс армії РФ. Чисто технічно можливість продовжувати війну буде, але без мотивації та рішучості.

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Зараз Україна має вікно можливостей, доки ЗС РФ не можуть адаптуватися до ударів по тилах зі складами та командними центрами.

"Великі армії часто падали як картковий будиночок, не витримуючи удару шоку від кардинальної зміни ситуації на фронті", — наголошують автори.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗС РФ зазнала бойових невдач на двох напрямках. Спроби штурму на Краматорському та Бахмутському напрямках пройшли безуспішно.