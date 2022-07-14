В российский плен на Донбассе попал еще один гражданин США: что известно

35-летний Суэди Муркези пропал в Херсоне, где жил с 2020 года. Его родственники утверждают, что он не участвовал в боевых действиях против россиян, однако его обвиняют в участии в проукраинских протестах, которые прокатились в Херсоне в марте.

Гражданин США 35-летний Суэди Муркези попал в плен к российским оккупантам после того, как его задержали в Херсоне. Это третий американец, который официально находится в плену у российских военных, сообщает британская The Guardian.

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Как сообщил Селе Муркези, его пленный брат прожил в Херсоне более двух лет. Он перестал выходить на связь, когда 8 июня поехал за бензином за рулем автомобиля Dodge Challenger с американскими номерами. Селе получил звонок от своего брата рано утром 7 июля, в котором он сообщил, что находится в тюрьме в Донецке.

"Мы все очень беспокоимся за его благополучие. Очевидно, что он в опасности", — сказал Селе Муркези.

Суэди Муркези также сказал, что находился в одной тюрьме с двумя американскими бойцами, захваченными Россией в прошлом месяце — Александром Дрюке и Энди Хьюном. Однако, в отличие от двух ранее плененных американцев, родственники Муркези говорят, что он не участвовал в боевых действиях в Украине и переехал в страну около четырех лет назад, поселившись в Херсоне в 2020 году.

Издание пишет, что Суэди Муркези сказал своему брату по телефону, что его обвинили в участии в проукраинских протестах, но семья и близкие в Херсоне это отрицают. Через два дня после его исчезновения голландский друг Муркези в Херсоне заметил его на видео, которое было опубликовано в пророссийских Telegram-каналах. В ролике показано, как Муркези в темной комнате приказывают повторять на русском языке "слава российской армии".

"Они используют его как пешку в своих пропагандистских целях", — сказал Селе Муркези.

Журналисты отмечают, что пока нет никаких доказательств того, что Муркези воевал против российских военнослужащих, и маловероятно, что его будут судить как наемника. Тем не менее, его семья опасается, что Россия будет использовать сфабрикованные обвинения, чтобы приговорить его к длительному тюремному заключению.

Комментарии Госдепартамента США

Представитель госдепартамента США заявил, что ведомству известно о задержании Муркези, но по соображениям конфиденциальности чиновник отказался от каких-либо комментариев.

В то же время родственники задержанного американца рассказали, что они находятся в ежедневном контакте с госдепартаментом по поводу этой ситуации.

Напомним, двое бывших американских военнослужащих 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн попали в плен во время боя с российскими войсками под Харьковом. Оба американца служили добровольцами в одном из регулярных подразделений ВСУ.

Двум гражданам Великобритании Шону Пиннеру, Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые попали в плен к российским оккупантам, вынесли смертный приговор. Суд так называемой "ДНР" вынес приговор о высшей мере наказания по обвинению в наемничестве и попытке насильственного захвата власти группой лиц.