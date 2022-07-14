У російський полон на Донбасі потрапив ще один громадянин США: що відомо

35-річний Суеді Муркезі зник у Херсоні, де мешкав із 2020 року. Його родичі стверджують, що він не брав участі у бойових діях проти росіян, проте його звинувачують в участі у проукраїнських протестах, які прокотилися по Херсону в березні.

Громадянин США 35-річний Суеді Муркезі потрапив у полон до російських окупантів після того, як його затримали у Херсоні. Це третій американець, який офіційно перебуває у полоні в російських військових, повідомляє британська The Guardian.

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Як повідомив Селе Муркезі, його полонений брат прожив у Херсоні понад два роки. Він перестав виходити на зв'язок, коли 8 червня поїхав за бензином за кермом автомобіля Dodge Challenger з американськими номерами. Селе отримав дзвінок від свого брата рано-вранці 7 липня, в якому він повідомив, що перебуває у в'язниці в Донецьку.

"Ми всі дуже непокоїмося за його благополуччя. Очевидно, що він у небезпеці", — сказав Селе Муркезі.

Суеді Муркезі також сказав, що був в одній в'язниці з двома американськими бійцями, захопленими Росією минулого місяця — Олександром Дрюке та Енді Х'юном. Однак, на відміну від двох раніше полонених американців, родичі Муркезі кажуть, що він не брав участі в бойових діях в Україні та переїхав у країну приблизно чотири роки тому, оселившись у Херсоні в 2020 році.

Видання пише, що Суеді Муркезі сказав своєму братові по телефону, що його звинуватили в участі в проукраїнських протестах, але родина та близькі у Херсоні це заперечують. Через два дні після його зникнення голландський друг Муркезі у Херсоні помітив його на відео, яке було опубліковано в проросійських Telegram-каналах. У ролику показано, як Муркезі у темній кімнаті наказують повторювати російською "слава російській армії".

"Вони використовують його як пішака у своїх пропагандистських цілях", — сказав Селе Муркезі.

Журналісти зазначають, що поки що немає жодних доказів того, що Муркезі воював проти російських військовослужбовців, і малоймовірно, що його судитимуть як найманця. Проте його сім'я побоюється, що Росія використовуватиме сфабриковані звинувачення, щоб засудити його до тривалого ув'язнення.

Коментарі Держдепартаменту США

Представник держдепартаменту США заявив, що відомству відомо про затримання Муркезі, але з міркувань про конфіденційність чиновник відмовився від будь-яких коментарів.

Водночас, родичі затриманого американця розповіли, що вони перебувають у щоденному контакті з держдепартаментом із приводу цієї ситуації.

Нагадаємо, двоє колишніх американських військовослужбовців 39-річний Олександр Дрюке та 27-річний Енді Х'юн потрапили в полон під час бою з російськими військами під Харковом. Обидва американці служили добровольцями в одному з регулярних підрозділів ЗСУ.

Двом громадянам Великої Британії Шону Піннеру, Ейдену Асліну, а також марокканцю Саадуну Брагіму, які потрапили в полон до російських окупантів, винесли смертний вирок. Суд так званої "ДНР" ухвалив вирок про найвищу міру покарання за звинуваченням у найманстві та спробі насильницького захоплення влади групою осіб.