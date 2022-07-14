ВСУ освободили 44 населенных пункта Херсонской области с начала вторжения РФ (видео)

По словам главы ОВА Дмитрия Бутрий, освобожденные украинской армией районы сильно страдают от обстрелов, из-за чего разрушается гражданская инфраструктура.

С начала полномасштабной войны в Украине Вооруженные силы освободили от оккупационных войск РФ 44 населенных пункта Херсонской области. Об этом в ходе брифинга в "Медиацентре Украина" сообщил исполняющий обязанности руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

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"Большая часть (региона находится) под временной оккупацией, освобождено на сегодня 44 населенных пункта", — сказал чиновник.

По словам Бутрия, освобожденные населенные пункты региона сильно страдают от постоянных обстрелов со стороны российских войск. В результате ударов разрушается инфраструктура Херсонской области — детские сады, школы и жилые дома.

Говоря об отношении жителей оккупированных районов Херсонской области к так называемым властям, чиновник указал, что люди "не воспринимают эти фейковые администрации". Бутрий сообщил, что оккупанты начинают привлекать российских граждан к работе в "администрациях" и "сельских советах".

"Люди их не воспринимают, местами (в "администрациях" работают) лица с криминальным прошлым, грузчики", — сказал он.

И.о. главы ОВА добавил, что Херсонская область с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ активно противостояла оккупации и сейчас сопротивление переросло в партизанскую войну. Бутрий заверил, что она не прекратится до тех пор, пока все российские силы не будут изгнаны с территории региона.

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский дал военным распоряжение освободить не только Херсонскую область, но и всю временно оккупированную территорию страны.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что ВСУ вышли на удобные позиции для начала контрнаступления на Херсонском направлении.