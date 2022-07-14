ЗСУ звільнили 44 населені пункти Херсонської області з початку вторгнення РФ (відео)

За словами голови ОВА Дмитра Бутрія, звільнені українською армією райони сильно страждають від обстрілів, через що руйнується цивільна інфраструктура.

З початку повномасштабної війни в Україні Збройні сили звільнили від окупаційних військ РФ 44 населені пункти Херсонської області. Про це під час брифінгу у "Медіацентрі Україна" повідомив виконувач обов'язків керівника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

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"Більша частина (регіону знаходиться) під тимчасовою окупацією, на сьогодні звільнено 44 населені пункти", — сказав чиновник.

За словами Бутрія, звільнені населені пункти регіону сильно страждають від постійних обстрілів з боку російських військ. Унаслідок ударів руйнується інфраструктура Херсонської області — дитячі садки, школи та житлові будинки.

Говорячи про ставлення мешканців окупованих районів Херсонської області до так званої влади, чиновник зазначив, що люди "не сприймають ці фейкові адміністрації". Бутрій повідомив, що окупанти починають залучати російських громадян до роботи в "адміністраціях" та "сільських радах".

"Люди їх не сприймають, місцями (в "адміністраціях" працюють) особи з кримінальним минулим, вантажники", — сказав він.

В.о. глави ОВА додав, що Херсонська область з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ активно протистояла окупації і зараз опір переріс у партизанську війну. Бутрій запевнив, що вона не припиниться доти, доки всі російські сили не будуть вигнані з території регіону.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський дав військовим розпорядження звільнити не лише Херсонську область, а й усю тимчасово окуповану територію країни.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що ЗСУ вийшли на зручні позиції для початку контрнаступу на Херсонському напрямку.