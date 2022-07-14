"Склады РФ открыты к нашим HIMARS": в Генштабе рассказали о подготовке к деоккупации

На данный момент наши военные пытаются сравнять силы с армией РФ, уничтожая ее боеприпасы и технику при помощи западного вооружения.

Вооруженные силы Украины ведут активную подготовку к освобождению всей временно-оккупированной территории страны и на данный момент пытаются добиться паритета в вооружении с армией противника, в том числе, и путем уничтожения его боеприпасов. Об этом в ходе брифинга в четверг, 14 июля, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Активная подготовка у нас идет не только к освобождению юга, но и к освобождению всей территории нашей страны. Мы активно на данный момент используем вооружение, предоставленное нам партнерами. Ежедневно мы уменьшаем потенциал врага. Мы прежде всего стабилизируем ситуацию. Добиваемся паритета в наших средствах огневого поражения", — сказал представитель украинских Вооруженных сил.

По словам Громова, на данный момент ВСУ уменьшают боевой потенциал войск РФ, уничтожая его логистическое обеспечение и боеприпасы. Несмотря на то, что противник это понимает и "пытается быть хитрее", представитель Генштаба отметил, что вражеские склады уязвимы перед вооружением, которые Киеву передали страны Запада.

"Как Вооруженные силы Украины открыты к обществу, так и склады противника открыты к нашим HIMARS. Мы готовы их уничтожать. И так будет каждый день, целый день, целую ночь", — сказал Громов.

При этом представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что украинские военные были бы довольны, если бы им предоставили более дальнобойное вооружение.

"Но пока есть, что есть — и все равно достаточно мощно влияем на противника", — резюмировал Громов.

Напомним, сегодня власти Херсонской области сообщили, что ВСУ с начала полномасштабной войны освободили более 40 населенных пунктов региона.

Ранее австралийский генерал-майор в отставке и военный эксперт Мик Раян объяснил, как реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружении у ВСУ повлияли на ход боев в Украине.