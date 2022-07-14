"Склади РФ відкриті для наших HIMARS": у Генштабі розповіли про підготовку до деокупації

Наразі наші військові намагаються зрівняти сили з армією РФ, знищуючи її боєприпаси та техніку за допомогою західного озброєння.

Збройні Сили України ведуть активну підготовку до звільнення всієї тимчасово-окупованої території країни і зараз намагаються досягти паритету в озброєнні з армією супротивника, зокрема шляхом знищення його боєприпасів. Про це під час брифінгу в четвер, 14 липня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

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"Активна підготовка у нас йде не лише до звільнення півдня, а й до звільнення всієї території нашої країни. Ми активно зараз використовуємо озброєння, надане нам партнерами. Щодня ми зменшуємо потенціал ворога. Ми насамперед стабілізуємо ситуацію. Добиваємось паритету в наших засобах вогневого ураження", — сказав представник українських Збройних сил.

За словами Громова, зараз ЗСУ зменшують бойовий потенціал військ РФ, знищуючи їхнє логістичне забезпечення та боєприпаси. Попри те, що противник це розуміє і "намагається бути хитрішим", представник Генштабу зазначив, що ворожі склади вразливі перед озброєнням, які Києву передали країни Заходу.

"Як Збройні Сили України відкриті до суспільства, так і склади противника відкриті для наших HIMARS. Ми готові їх знищувати. І так буде щодня, цілий день, цілу ніч", — сказав Громов.

Водночас представник Генштабу ЗСУ наголосив, що українські військові були б задоволені, якби їм надали більш далекобійне озброєння.

"Але поки що є, що є — і все одно досить потужно впливаємо на противника", — резюмував Громов.

Нагадаємо, сьогодні влада Херсонської області повідомила, що ЗСУ з початку повномасштабної війни звільнила понад 40 населених пунктів регіону.

Раніше австралійський генерал-майор у відставці та військовий експерт Мік Раян пояснив, як реактивні системи залпового вогню HIMARS на озброєнні у ЗСУ вплинули на перебіг боїв в Україні.