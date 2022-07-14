"Под Киев боевые действия резко не перенесут": Залужный назвал главную опасность для украинцев

По словом главнокомандующего ВСУ, самая большая опасность для столицы – ракетные удары.

Главная опасность для украинцев по состоянию на сегодня — это не возможность оккупации россиянами Киева, а ракетные удары. противника. Такое мнение высказал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

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"Под Киев боевые действия резко не перенесут, главная опасность – ракетные удары", — сказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, вооруженные силы вытеснили вражеские войска из-под Киева и организовали надежную оборону столицы.

"В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев — невозможен", — уточнил Залужный.

Он также обратил внимание на то, что опасность представляют и ракеты, установленные на кораблях.

"ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизить к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, российские военные атаковали центр Винницы ракетами класса "Калибр", которые находились на борту подводной лодки, дрейфующей в Черном море.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, попадание по парковке неподалеку от девятиэтажного Дома быта "Юбилейный" в областном центре произошло в 10:50. Известно о 25 сгоревших в результате удара автомобилях.

Также войска РФ 12 июля ударили ракетами по Николаеву. Захватчики могли запустить снаряды из оккупированной части Херсонской области. Очевидцы насчитали около 20 взрывов.