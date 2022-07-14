"Під Київ бойові дії різко не перенесуть": Залужний назвав головну небезпеку для українців

За словами Головнокомандувача ЗСУ, найбільша небезпека для столиці — ракетні удари.

Головна небезпека для українців на сьогодні — це не можливість окупації росіянами Києва, а ракетні удари супротивника. Таку думку висловив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Під Київ бойові дії різко не перенесуть, головна небезпека — ракетні удари", — сказав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, Збройні сили витіснили ворожі війська з-під Києва та організували надійну оборону столиці.

"У лютому-березні бої велися під Києвом. Проте нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Зараз ми зміцнюємо оборону. Для захисту міста створено відповідні угруповання військ. Тому різке перенесення бойових дій під Київ — неможливе", — уточнив Залужний.

Він також звернув увагу на те, що небезпеку становлять і ракети, встановлені на кораблях.

"ЗСУ стежать за діями ворога в Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизити до українських берегів і перебувають на значній відстані. Однак при спробі наступу ворога ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети", — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, російські військові атакували центр Вінниці ракетами класу "Калібр", які знаходилися на борту підводного човна, що дрейфував у Чорному морі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, потрапляння по паркінгу неподалік дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний" в обласному центрі сталося о 10:50. Відомо про 25 автомобілів, що згоріли внаслідок удару.

Також війська РФ 12 липня вдарили ракетами по Миколаєву. Загарбники могли запустити снаряди з окупованої частини Херсонської області. Очевидці нарахували близько 20 вибухів.