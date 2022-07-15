Hyundai Rotem представили концепт основного боевого танка будущего (фото)

Танк будет оснащаться 130-мм основным орудием, противотанковыми ракетами и даже лазерным оружием.

Южнокорейская компания Hyundai Rotem представила новое поколение основного боевого танка (NG MBT) с футуристичным дизайном и новыми технологиями. Об этом сообщает Army Recognition.

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Танк получил новые технологии мобильности, огневой мощи и защиты. Внешне он очень схож с польским концептом PL-01, представленный еще в 2013 году.

[ + – ] Польский концепт танка PL-01

Компоновка танка традиционная с обитаемой башней. Экипаж состоит из трех человек — командира, наводчика и механика-водителя. Разработка может быть как с экипажем, так и без.

[ + – ] В качестве дополнительного вооружения NG MBT будет иметь лазерную пушку и пусковые установки для противотанковых управляемых ракет.

Корпус танка имеет высокий уровень бронирования с пассивной и активной защитой. Активная защита предназначена для отражения атак управляемых ракет и реактивных гранат на 360 градусов вокруг машины. Боевое отделение капсульного типа, что позволяет использовать танк в экстремальных условиях с максимальной баллистической и противоминной защитой.

Основным у танка будет гладкоствольное орудие калибра 130-мм. В качестве дополнительного вооружения NG MBT будет иметь лазерную пушку и пусковые установки для противотанковых управляемых ракет.

Основные характеристика танка:

масса — 55 тонн

максимальная скорость — 70 км/ч по шоссе и 50 км/ч по бездорожью

запас хода — 500 км/ч

новейшие средства связи, управления, киберинформации, наблюдения

Бронетехнику также оснастят прицелами, позволяющие вести боевые действия в любое время суток и погоду.

Напомним, Минобороны Испании дало зеленый свет на передачу Украине танков Leopard 2A4, однако перед передачей их нужно будет отремонтировать.

Ранее сообщалось, что армия США впервые получит легкие танки со времен холодной войны.