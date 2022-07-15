Hyundai Rotem представили концепт основного бойового танка майбутнього (фото)

Танк оснащуватиметься 130-мм основною зброєю, протитанковими ракетами та навіть лазерною зброєю.

Південнокорейська компанія Hyundai Rotem представила нове покоління основного бойового танка (NG MBT) із футуристичним дизайном і новими технологіями. Про це повідомляє Army Recognition.

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Танк отримав нові технології мобільності, вогневої потужності й захисту. Зовні він дуже схожий на польський концепт PL-01, представлений ще у 2013 році.

[ + – ] Польський концепт танка PL-01

Компонування танка традиційне з вежею. Екіпаж складається з трьох осіб — командира, навідника та механіка-водія. Розробка може бути як із екіпажем, і без.

[ + – ] Як додаткове озброєння NG MBT матиме лазерну гармату й пускові установки для протитанкових керованих ракет

Корпус танка має високий рівень бронювання з пасивним і активним захистом. Активний захист призначений для відбиття атак керованих ракет і реактивних гранат на 360 градусів навколо машини. Бойове відділення капсульного типу, що дозволяє використовувати танк в екстремальних умовах із максимальним балістичним і протимінним захистом.

Основною в танка буде гладкоствольна зброя калібру 130-мм. Як додаткове озброєння NG MBT матиме лазерну гармату й пускові установки для протитанкових керованих ракет.

Основні характеристики танка:

маса — 55 тонн

максимальна швидкість — 70 км/год шосе і 50 км/год бездоріжжям

запас ходу — 500 км/год

нові засоби зв'язку, управління, кіберінформації, спостереження

Бронетехніку також оснастять прицілами, що дозволяють вести бойові дії в будь-який час і погоду.

Нагадаємо, Міноборони Іспанії дало зелене світло на передачу Україні танків Leopard 2A4, проте перед передачею їх потрібно буде відремонтувати.

Раніше повідомляли, що армія США вперше отримає легкі танки з часів холодної війни.