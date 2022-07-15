Украинские силовики назвали сто Telergram-каналов, которые курируются из России (список)

По данным СБУ, на расшатывание украинского общества работает ряд ресурсов. В список вошли Telegram-каналы Анатолия Шария и его жены Ольги, региональные паблики "Типичная Одесса", "Новости Херсонщины" и анонимные каналы.

Ряд украинских ведомств, включая СБУ, МВД, МОУ, ГУР МОУ, Минцифры и ЦПД при СНБО, опубликовал совместное заявление со списком ста "украинских" Telegram-каналов, которые курируются из России. Список был опубликован на сайте Центра стратегических коммуникаций и информационной коммуникации.

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"Не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять измену и расшатать украинское общество. На это работает ряд якобы независимых Telegram-каналов, работу которых действительно координирует кремль через свои спецслужбы", — сказано в заявлении.

Информации о причастности этих ресурсов к российским спецслужбам установили ранее в Службе безопасности Украины в рамках криминальных производств. В Центре стратегических коммуникаций призвали украинцев не пользоваться этими каналами информации и отписаться.

Кто вошел в список?

Отметим, что в списке оказались Telegram-каналы подозреваемого в государственной измене блогера и политика Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий. Как утверждают в ведомстве, российскими спецслужбами курируется и личный канал под названием "Наглый" бывшего ведущего на закрытом телеканале "НАШ" Макса Назарова.

Также в списке есть региональные и городские новостные каналы такие, как "Типичная Одесса", "Новости Херсонщины", "Кривой Рог онлайн", "Чернигов", "Новый Мелитополь", "Токмак сегодня" и другие.

В интересах России также работают анонимные Telegram-каналы "Женщина с косой", "Сплетница", "Картель", "Легитимный", "Крокодил" и т.д.

Полный список каналов, работающих на Россию можно посмотреть ниже:

Напомним, 4 июля сообщалось, что СБУ обезвредила российских агентов, которые собирали данные об обороне южных регионов Украины. По данным силовиков, подозреваемые также вели сбор сведений о перемещении подразделений ВСУ, а секретную информацию передавали через Telegram.

29 июня СБУ опубликовала имена влиятельных российских агентов в Украине. Как заявили правоохранители, россияне делали ставку прежде всего на бывших членов "Партии регионов" и ОПЗЖ, которые мечтали вернуться к власти.