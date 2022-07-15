Українські силовики назвали сто Telergram-каналів, які курують із Росії (список)

За даними СБУ, на розхитування українського суспільства працює низка ресурсів. До списку увійшли Telegram-канали Анатолія Шарія та його дружини Ольги, регіональні пабліки "Типова Одеса", "Новини Херсонщини" й анонімні канали.

Низка українських відомств, включаючи СБУ, МВС, МОУ, ГУР МОУ, Мінцифри та ЦПД при РНБО, опублікувала спільну заяву зі списком ста "українських" Telegram-каналів, які курують із Росії. Список було опубліковано на сайті Центру стратегічних комунікацій та інформаційної комунікації.

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"Не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти зраду й розхитати українське суспільство. На це працює низка нібито незалежних Telegram-каналів, роботу яких справді координує кремль через свої спецслужби", — сказано в заяві.

Інформацію про причетність цих ресурсів до російських спецслужб встановили раніше в Службі безпеки України в межах кримінальних проваджень. У Центрі стратегічних комунікацій закликали українців не користуватися цими каналами інформації та відписатися.

Хто увійшов до списку?

Зазначимо, що в списку опинилися Telegram-канали підозрюваного в державній зраді блогера та політика Анатолія Шарія і його дружини Ольги Шарій. Як стверджують у відомстві, російськими спецслужбами займається й особистий канал під назвою "Наглый" колишнього ведучого на закритому телеканалі "НАШ" Макса Назарова.

Також у списку є регіональні та міські канали новин, такі як "Типичная Одесса", "Новости Херсонщины", "Кривой Рог онлайн", "Чернигов", "Новый Мелитополь", "Токмак сегодня" та інші.

В інтересах Росії також працюють анонімні Telegram-канали "Женщина с косой", "Сплетница", "Картель", "Легитимный", "Крокодил" тощо.

Повний список каналів, що працюють на Росію, можна переглянути нижче:

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що СБУ знешкодила російських агентів, які збирали дані щодо оборони південних регіонів України. За даними силовиків, підозрювані також вели збирання відомостей про переміщення підрозділів ЗСУ, а секретну інформацію передавали через Telegram.

29 червня СБУ опублікувала імена впливових російських агентів в Україні. Як заявили правоохоронці, росіяни робили ставку насамперед на колишніх членів "Партії регіонів" і ОПЗЖ, які мріяли повернутися до влади.