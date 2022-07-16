Путин будет продолжать войну пока Киев не согласится на признание статус-кво захваченных территорий, - генерал Маломуж

Россия планирует усилить ударную группировку войск, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также юг Украины, считает экс-глава СВР. Также, по его словам, для усиления давления будут продолжаться массированные ракетные удары по городам.

Президент России не намерен прекращать боевые действия в Украине. Он планирует усилить ударную группировку войск, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также юг Украины. Путин фактически выдвинул нашей стране ультиматум: либо Украина соглашается на статус-кво по уже захваченным РФ территориям, либо начнется масштабное наступление по раннее выбранным Кремлем направлениям. Для усиления давления на нашу страну будут продолжаться массированные ракетные удары по городам центральной и западной Украины, рассказал в интервью изданию Обозреватель бывший глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

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"Россия пытается наступать на Донбассе. Они хотят захватить полностью Луганскую область. Дальше у них по плану захват Донецкой области. Но у российской армии сейчас большой дефицит личного состава. И чтобы склонить Украину к переговорам только усиливаются ракетные удары по городам нашей страны. В то же время наша армия может уже проводить контратаки, которые могут привести к окружению врага. Российские войска могут сбежать в панике", — говорит Маломуж.

По словам генерала, у Путина сейчас основная задача состоит в захвате полного контроля над Донецкой и Луганской областями, и в сохранении сухопутного коридора к Крыму. Поэтому война будет продолжаться, ведь Путин хочет навязать Украине мирное соглашение на своих условиях.

"Путин фактически выдвинул ультиматум: либо в ближайшие полторы-две недели мы начинаем масштабное наступление на Донецк, усиливаем давление на Харьков и на юг Украины, либо переговоры на наших условиях. Он хочет признание так называемых "ЛДНР", а также признание статуса-кво по территориям, которые уже захватила армия РФ в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Чтобы склонить нас к переговорам российские ракеты будут лететь на города центральной и западной Украины", — говорит Маломуж.

Но генерал считает, что реализовать свои планы Путину будет очень сложно, за исключением возможного получения контроля над некоторыми частями Донбасса.

"У Украины уже есть новейшее западное вооружение. Она превосходит по показателям российскую технику. Теперь у нас есть предпосылки не только к оборонным, но и к наступательным операциям. Это касается всех участков фронта, на востоке и на юге. Это возможно будет не прямая контратака, а обходные маневры, которые позволят окружить группировки российских войск. Когда будет угроза окружения, они будут убегать, потому что никто не будет защищаться в чужом городе", — говорит Маломуж.

По словам генерала, когда россияне побегут, то ракетные удары по городам Украины не прекратятся, но они уже будут не такими эффективными.

"Изначально важно начать наступление наших войск на стратегических направлениях. Также нужно усилить системы ПВО. И в этом помогут западные противоракетные комплексы", — говорит Маломуж.

Как уже писал Фокус, Украина требует от западных банков разорвать связи с Россией, так как некоторые финансовые структуры продолжают помогать Кремлю получать нефтедоллары, с помощью которых финансируется война.

Также Фокус писал о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл к войскам в Украине и приказал усилить военные действия по всем направлениям.