Путін продовжуватиме війну, доки Київ не погодиться на визнання статус-кво захоплених територій, — генерал Маломуж

Росія планує посилити ударне угруповання військ, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також південь України, вважає ексглава СЗР. Також, за його словами, для посилення тиску продовжуватимуться масовані ракетні удари по містах.

Президент Росії не має наміру припиняти бойові дії в Україні. Він планує посилити ударне угруповання військ, аби повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також південь України. Путін фактично висунув нашій країні ультиматум: або Україна погоджується на статус-кво щодо вже захоплених РФ територій, або розпочнеться масштабний наступ за раніше обраними Кремлем напрямами. Для посилення тиску на нашу країну триватимуть масовані ракетні удари по містах центральної та західної України, розповів в інтерв'ю виданню "Обозреватель" колишній голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії Микола Маломуж.

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"Росія намагається наступати на Донбасі. Вони хочуть захопити повністю Луганську область. Далі в них за планом захоплення Донецької області. Але російська армія зараз має великий дефіцит особового складу. І щоб схилити Україну до переговорів. тільки посилюються ракетні удари по містах нашої країни. Водночас наша армія може вже проводити контратаки, які можуть призвести до оточення ворога. Російські війська можуть втекти в паніці", — каже Маломуж.

За словами генерала, у Путіна зараз основне завдання полягає в захопленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями та в збереженні сухопутного коридору до Криму. Тому війна продовжуватиметься, адже Путін хоче нав'язати Україні мирну угоду на своїх умовах.

"Путін фактично висунув ультиматум: або в найближчі півтора-два тижні ми розпочинаємо масштабний наступ на Донецьк, посилюємо тиск на Харків і на південь України, або переговори на наших умовах. Він хоче визнання так званих "ЛДНР", а також визнання статусу-кво територій, які вже захопила армія РФ у Херсонській, Харківській і Запорізькій областях. Щоб схилити нас до переговорів російські ракети летітимуть на міста центральної та західної України", — каже Маломуж.

Але генерал вважає, що реалізувати свої плани Путіну буде дуже складно, крім можливого отримання контролю над деякими частинами Донбасу.

"В України вже є новітнє західне озброєння. Вона перевершує за показниками російську техніку. Тепер у нас є передумови не лише в оборонних, а й наступальних операціях. Це стосується всіх ділянок фронту, на сході та на півдні. Це, можливо, буде не пряма контратака, а обхідні маневри, які дозволять оточити угруповання російських військ. Коли буде загроза оточення, вони тікатимуть, бо ніхто не захищатиметься в чужому місті", — каже Маломуж.

За словами генерала, коли росіяни втечуть, то ракетні удари по містах України не припиняться, але вони вже будуть не такими ефективними.

"Спочатку важливо розпочати наступ наших військ на стратегічних напрямках. Також потрібно посилити системи ППО. І в цьому допоможуть західні протиракетні комплекси", — каже Маломуж.

Як уже писав Фокус, Україна вимагає від західних банків розірвати зв'язки з Росією, оскільки деякі фінансові структури продовжують допомагати Кремлю отримувати нафтодолари, за допомогою яких фінансується війна.

Також Фокус писав про те, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу прибув до військ в Україні та наказав посилити військові дії в усіх напрямках.