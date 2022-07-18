Не "Цезарями" едиными. Французские поставки оружия для Украины

Французская помощь Украине не ограничивается топливом или снарядами. Украинская армия получает из Франции одни из самых современных САУ "Цезарь", ракеты и различные системы, а также в скором времени получит БТРы.

Франция стала основным источником военной помощи Украины. Как и большинство европейских стран, Франция предпочла не раскрывать детали своих поставок оружия, за исключением САУ Caesar, раскрытие информации о которых публично подтвердило французскую помощь Украине, а также послало Москве сдерживающий сигнал. Хотя на данном этапе конфликта Франция предоставила гораздо меньше материальной поддержки, чем Германия, Берлин привлек к себе куда больше внимания. В основном это связано с провальным подходом Германии к донесению общественности своей поддержки Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Фокус перевел новый анализ аналитиков Стейна Митцера и Юста Олиманса о поставках оружия в Украину из Франции.

Не только САУ "Цезарь". Французские поставки оружия для Украины

Самый значимый вклад Франции в оборону Украины составляют 18 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar, поставки которых начались в апреле 2022 года. И далее, причем о последней партии из шести "Цезарей" было объявлено во время визита президента Макрона в Киев 16 июня. Эти САУ взяты из собственных запасов французской армии, у которой всего 76 "Цезарей". Передача Украине почти четверти французского парка САУ Caesar – весомый вклад по сравнению с другими европейскими странами, которые в основном привлекли для военной помощи Украине свои резервные запасы.

До июля 2022 года Франция оставалась одной из немногих европейских стран, не поставляющих и не обещавших предоставить Украине боевые бронированные машины (ББМ). 27 июня министр обороны Франции Себастьен Лекорню наконец-то объявил, что Франция поставит Украине большое количество бронетранспортеров VAB. В настоящее время рассматривается вопрос о дальнейших поставках вооружений, среди которых противокорабельные ракеты (ПКР) Exocet. Они дополнят ПКР Harpoon, уже полученные от США, Великобритании, Дании и Нидерландов.

[ + – ] Франция передала САУ "Цезарь" со своего вооружения, а не со склада

В отличие от большинства европейских стран, у Франции в резерве все еще остается множество единиц артиллерии. Это десятки 155-мм буксируемых гаубиц TRF1 и примерно такое же количество 155-мм САУ AMX-30 AuF1. Однако решение Франции предоставить Украине находящиеся на вооружении САУ Caesar может свидетельствовать о том, что она считает остальные системы непригодными для использования в Украине – в то время как, например, Португалия обещала предоставить Украине гаубицы M114 времен Второй мировой войны. Кроме того, на хранении французской армии находятся более 40 227-мм РСЗО M270. Для Франции такое количество избыточно, но РСЗО должны пройти модификацию, прежде чем их можно будет передать Киеву. Наконец, колесные БТР AMX-10 RC и ERC 90 Sagaie, вооруженные 105-мм и 90-мм орудиями, также могут представлять интерес для Украины, если ей понадобятся дальнейшие поставки БТР.

В этом списке мы собрали данные о военной технике, поставленной или обещанной Украине Францией за время российского вторжения в 2022 году. Все позиции отсортированы по категориям вооружений. Из-за конфиденциального характера некоторых поставок оружия все цифры представляют собой нижнюю границу общего объема поставленного вооружения. Список будет обновляться по мере обновления данных о дальнейшей военной помощи.

Самоходная артиллерия

18 155-мм Caesar [поставляется с мая 2022 года] вместе с тысячами снарядов

Бронетранспортеры

''Значительное количество'' VAB [ожидается поставка]

Переносные зенитно-ракетные комплексы

Mistral [февраль или март 2022 г.]

Противотанковые управляемые ракеты

MILAN [март 2022 г.]

FGM-148 Javelin [март 2022 г.]

Противотанковые мины

HPD2A2 [июнь или июль 2022 г.]

Разное

Боеприпасы [март 2022 г.]

Топливо [март или апрель 2022 г.]

Защитное снаряжение [март 2022 г.]

Униформа [март или апрель 2022 г.]

Электрооптические/инфракрасные системы [март 2022]

Поддержка разведки, наблюдения и рекогносцировки (включая постоянный доступ к снимкам с французских спутников).

Важно