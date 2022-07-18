Не "Цезарями" єдиними. Французькі постачання зброї для України

Французька допомога Україні не обмежується паливом чи снарядами. Українська армія отримує із Франції одні з найсучасніших САУ "Цезар", ракети та різні системи, а також незабаром отримає БТРи.

Франція стала основним джерелом військової допомоги України. Як і більшість європейських країн, Франція воліла не розкривати деталі своїх постачань зброї, за винятком САУ Caesar, розкриття інформації про які публічно підтвердило французьку допомогу Україні, а також надіслало Москві сигнал для стримування. Хоча на цьому етапі конфлікту Франція надала набагато менше матеріальної підтримки, ніж Німеччина, Берлін привернув до себе значно більше уваги. Здебільшого це пов'язано із провальним підходом Німеччини до донесення громадськості своєї підтримки України.

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Фокус переклав новий аналіз аналітиків Стейна Мітцера та Юста Оліманса про постачання зброї в Україну з Франції.

Не лише САУ "Цезар". Французькі постачання зброї для України

Найзначнішим внеском Франції в оборону України є 18 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar, постачання яких розпочалося у квітні 2022 року. І далі, причому про останню партію з шести "Цезарів" оголошено під час візиту президента Макрона до Києва 16 червня. Ці САУ взяті із власних запасів французької армії, яка має лише 76 "Цезарів". Передача Україні майже чверті французького парку САУ Caesar — вагомий внесок, якщо порівняти з іншими європейськими країнами, які переважно залучили для військової допомоги Україні свої резервні запаси.

До липня 2022 року Франція залишалася однією з небагатьох європейських країн, яка не постачала і не обіцяла надати Україні бойові броньовані машини (ББМ). 27 червня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню нарешті оголосив, що Франція поставить Україні велику кількість бронетранспортерів VAB. Наразі розглядається питання щодо подальших постачань озброєнь, серед яких протикорабельні ракети (ПКР) Exocet. Вони доповнять ПКР Harpoon, вже отримані від США, Великобританії, Данії та Нідерландів.

[ + – ] Франція передала САУ "Цезар" зі свого озброєння, а не зі складу

На відміну від більшості європейських країн, у Франції в резерві досі залишається безліч одиниць артилерії. Це десятки буксируваних 155-мм гаубиць TRF1 і приблизно така ж кількість 155-мм САУ AMX-30 AuF1. Однак рішення Франції надати Україні САУ Caesar, що перебувають на озброєнні, може свідчити про те, що вона вважає інші системи непридатними для використання в Україні — у той час, як, наприклад, Португалія обіцяла надати Україні гаубиці M114 часів Другої світової війни. Крім того, на зберіганні французької армії знаходяться понад 40 227-мм РСЗВ M270. Для Франції така кількість надмірна, але РСЗВ має пройти модифікацію, перш ніж їх можна передати Києву. Нарешті, колісні БТР AMX-10 RC та ERC 90 Sagaie, озброєні 105-мм та 90-мм знаряддями, також можуть становити інтерес для України, якщо їй знадобляться подальші постачання БТР.

У цьому списку ми зібрали дані про військову техніку, поставлену або обіцяну Україні Францією за час російського вторгнення у 2022 році. Усі позиції відсортовані за категоріями озброєнь. Через конфіденційний характер деяких постачань зброї всі цифри є нижньою межею загального обсягу поставленого озброєння. Список оновлюватимуть у міру оновлення даних щодо подальшої військової допомоги.

Самохідна артилерія

18 155-мм Caesar [постачається з травня 2022 року] разом із тисячами снарядів

Бронетранспортери

''Значна кількість'' VAB [очікується постачання]

Переносні зенітно-ракетні комплекси

Mistral [лютий або березень 2022 р.]

Протитанкові керовані ракети

MILAN [березень 2022 р.]

FGM-148 Javelin [березень 2022 р.]

Протитанкові міни

HPD2A2 [червень або липень 2022 р.]

Різне

Боєприпаси [березень 2022 р.]

Паливо [березень чи квітень 2022 р.]

Захисне спорядження [березень 2022 р.]

Уніформа [березень чи квітень 2022 р.]

Електрооптичні/інфрачервоні системи [березень 2022]

Підтримка розвідки, спостереження та розвідки (включаючи постійний доступ до знімків із французьких супутників).

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