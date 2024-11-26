Тримає 400 тварин: чоловік спить з алігатором в одному ліжку і зіткнувся з проблемою (фото)

За словами Філіпа Жилле, у нього в бунгало є як скорпіони, так і кобри з гадюками. Наразі він занепокоєний майбутнім свого звіринця через низку труднощів: фінансування та вік.

Якщо більшість людей заводять додому собак і кішок, то 72-річний француз вирішив піти іншим шляхом. Він спить в одному ліжку з алігатором. Про це йдеться в матеріалі South China Morning Post.

Проживає Філіп Жілле у своєму бунгало на заході Франції, і в нього вдома мешкає близько 400 екзотичних улюбленців — габонська гадюка, кобра, що плюється, пітон, крокодилячі черепахи, тарантули, скорпіони і навіть алігатор. Раніше чоловік працював гідом в Африці, але повернувшись на батьківщину продовжив займатися цією справою.

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Коли у вітальню заходить хтось із незнайомців, то раптом із журнального столика лунає гарчання двометрових алігаторів Гатора й Аллі.

"Коли йде буря, він (Гатор, — ред.) приходить спати в моє ліжко. Люди думають, що я збожеволів", — розповідає Філіп Жилле.

Чоловік спить в одному ліжку з двометровим алігатором Фото: AFP

У саду також проживає нільський крокодил і це один із найнебезпечніших видів, проте їм вдається разом уживатися.

Завдяки своєму хобі француз став зіркою мережі, адже викладає в інтернеті ролики зі свого смертоносного звіринця з 400 тварин. Це дає змогу розвивати йому свою благодійну організацію Inf'Faune, мета якої — розповісти людям про різні види тварин.

Більшість тварин були куплені або подаровані йому людьми, які більше не могли про них піклуватися. Іноді до нього зверталися і співробітники митної служби Франції.

Після пандемії коронавірусу у Філіпа Жилле почалися перші проблеми з фінансуванням, адже його асоціація більше не мала змоги організовувати дні відкритих дверей для збору коштів. Раніше такі зустрічі приносили до 100 тисяч євро на рік, однак тепер ситуація змінилася. Його відеоролики в соціальних мережах — основний спосіб донести людям ідею збереження природи.

Друга основна проблема — вік. Французу 72 роки і він почав турбуватися про майбутнє своїх тварин. Алігатори в середньому живуть до 100 років, а ось Аллі та Гатор досить молоді — їм близько 30.

"Волонтерам доведеться взяти це на себе", — заявив Філіп Жилле.

Він уже почав навчати волонтерів догляду за тваринами і планує створити спеціальний притулок далеко від передмість, де не буде потреби в клітках і загонах. Для цього потрібні гроші.

Чоловік спить в одному ліжку з двометровим алігатором Фото: AFP

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що алігатор, який втік від господарів в озеро, налякав місцевих жителів. Неясно, як рептилія опинилася в прісноводній водоймі.

Також повідомлялося, що чоловіка звинуватили в нападі на алігатора, хоча він просто хотів допомогти. Роберт Тенсі Колін був стурбований станом черепах у місцевому каналі. Чоловік вирішив діяти самостійно після того, як не отримав відповіді від служби контролю за тваринами.