Шукають всі: алігатор, який утік від господарів в озеро, налякав місцевих жителів (відео)

Неясно, як рептилія опинилася в прісноводній водоймі, але чиновники підозрюють, що це могла бути домашня тварина.

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В Ері, штат Пенсільванія (США), тривають пошуки маленького алігатора, який був знятий на відео минулими вихідними, плаваючи біля берега місцевого озера. Про це пише KARK.

За даними газети Erie Times-News, перший випадок виявлення рептилії стався в неділю 11 серпня, і відтоді фахівці з порятунку тварин прочісують місцевість. Цього тижня надійшли повідомлення про нові можливі сліди.

Незрозуміло, як алігатор опинився в прісноводному озері, але чиновники підозрюють, що це міг бути домашній вихованець.

"Ми знаємо про це. Якщо під час виконання службових обов'язків хтось із наших офіцерів побачить алігатора, вони можуть приєднатися. Але ми не ведемо активних пошуків", — сказав представник Комісії з риби й човнів штату Пенсільванія Майк Паркер.

Паркер сказав, що випуск алігатора, немісцевого виду, в дику природу є порушенням закону штату. Його агентство іноді розслідує, як такі тварини опиняються на волі.

"У багатьох випадках рептилію відпускають на волю. Як правило, це робить власник домашньої тварини, який більше не хоче її утримувати, не може собі її дозволити або не в змозі впоратися з її розмірами", — сказав Паркер.

Тріша Фольц з Erie Reptile Expo сказала, що люди стікаються в цей район на пошуки алігатора. За її оцінками, його довжина становить близько 3 футів (трохи менше ніж 1 метр), і він, найімовірніше, знайде собі прожиток серед риби озера.

"Я шукаю його майже щодня. Це дуже важко, тому що його шукає так багато людей", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дуже хитрі чайки "крадуть" і розбивають телефони. Багато людей постраждали від нападу чайок. Деякі птахи вважають смартфони їжею, а інших приваблює їхній блиск і вони думають, що це комахи.

Також стало відомо, що люди помітили величезного горбатого кита без хвоста. Експерти, яким було передано фотографії тварини, дійшли висновку, що вона, найімовірніше, втратила свої хвостові плавники, заплутавшись у рибальських сітках. Така втрата може стати смертним вироком для ссавця.