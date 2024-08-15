Ищут все: аллигатор, который сбежал от хозяев в озеро, напугал местных жителей (видео)

Неясно, как рептилия оказалась в пресноводном водоеме, но чиновники подозревают, что это могло быть домашнее животное.

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В Эри, штат Пенсильвания (США), ведутся поиски маленького аллигатора, который был заснят на видео в минувшие выходные, плавая у берега местного озера. Об этом пишет KARK.

По данным газеты Erie Times-News, первый случай обнаружения рептилии произошел в воскресенье 11 августа, и с тех пор специалисты по спасению животных прочесывают местность. На этой неделе поступили сообщения о новых возможных следах.

Неясно, как аллигатор оказался в пресноводном озере, но чиновники подозревают, что это мог быть домашний питомец.

"Мы знаем об этом. Если при исполнении служебных обязанностей кто-то из наших офицеров увидит аллигатора, они могут подключиться. Но мы не ведем активных поисков", — сказал представитель Комиссии по рыбе и лодкам штата Пенсильвания Майк Паркер.

Паркер сказал, что выпуск аллигатора, неместного вида, в дикую природу является нарушением закона штата. Его агентство иногда расследует, как такие животные оказываются на свободе.

"Во многих случаях рептилию отпускают на волю. Как правило, это делает владелец домашнего животного, который больше не хочет его содержать, не может себе его позволить или не в состоянии справиться с его размерами", — сказал Паркер.

Триша Фольц из Erie Reptile Expo сказала, что люди стекаются в этот район на поиски аллигатора. По ее оценкам, его длина составляет около 3 футов (чуть меньше 1 метра), и он, скорее всего, найдет себе пропитание среди рыбы озера.

"Я ищу его почти каждый день. Это очень трудно, потому что его ищет так много людей", — сказала она.

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