Держит 400 животных: мужчина спит с аллигатором в одной постели и столкнулся с проблемой (фото)

По словам Филиппа Жилле, у него в бунгало есть как скорпионы, так и кобры с гадюками. Сейчас он обеспокоен будущим своего зверинца из-за ряда трудностей: финансирование и возраст.

Если большинство людей заводят домой собак и кошек, то 72-летний француз решил пойти другим путем. Он спит в одной постели с аллигатором. Об этом говорится в материале South China Morning Post.

Проживает Филипп Жилле в своем бунгало на западе Франции и у него дома проживает около 400 экзотических питомцев — габонская гадюка, плюющаяся кобра, питон, крокодиловые черепахи, тарантулы, скорпионы и даже аллигатор. Ранее мужчина работал гидом в Африке, но вернувшись на родину продолжил заниматься этим делом.

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Когда в гостиную заходит кто-то из незнакомцев, то вдруг из журнального столика раздается рычание двухметровых аллигаторов Гатора и Алли.

"Когда идет буря, он (Гатор, — ред.) приходит спать в мою кровать. Люди думают, что я сошел с ума", — рассказывает Филипп Жилле.

Мужчина спит в одной постели с двухметровым аллигатором Фото: AFP

В саду также проживает нильский крокодил и это один из самых опасных видов, однако им удается вместе уживаться.

Благодаря своему хобби француз стал звездой сети, ведь выкладывает в интернете ролики со своего смертоносного зверинца из 400 животных. Это позволяет развивать ему свою благотворительную организацию Inf'Faune, цель которой — рассказать людям о разных видах животных.

Большинство животных были куплены или подарены ему людьми, которые больше не могли о них заботиться. Иногда к нему обращались и сотрудники таможенной службы Франции.

После пандемии коронавируса у Филиппа Жилле начались первые проблемы с финансированием, ведь его ассоциация больше не имела возможности организовывать дни открытых дверей для сбора средств. Раньше такие встречи приносили до 100 тысяч евро в год, однако теперь ситуация изменилась. Его видеоролики в социальных сетях — основной способ донести людям идею сохранения природы.

Вторая основная проблема — возраст. Французу 72 года и он начал беспокоиться о будущем своих животных. Аллигаторы в среднем живут до 100 лет, а вот Алли и Гатор достаточно молодые — им около 30.

"Волонтерам придется взять это на себя", — заявил Филипп Жилле.

Он уже начал обучать волонтеров уходу за животными и планирует создать специальный приют вдали от пригородов, где не будет необходимости в клетках и загонах. Для этого нужны деньги.

Мужчина спит в одной постели с двухметровым аллигатором Фото: AFP

Напомним, 15 августа сообщалось, что аллигатор, который сбежал от хозяев в озеро, напугал местных жителей. Неясно, как рептилия оказалась в пресноводном водоеме.

Также сообщалось, что мужчину обвинили в нападении на аллигатора, хотя он просто хотел помочь. Роберт Тенси Колин был обеспокоен состоянием черепах в местном канале. Мужчина решил действовать самостоятельно после того, как не получил ответа от службы контроля за животными.