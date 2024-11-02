Главное отличие аллигатора от крокодила: лишь один из них мог бы показать вам язык (фото)

Между этими животными много различий, но лишь одно из них действительно может удивить.

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Аллигаторы и крокодилы могут казаться похожими, но на самом деле между ними много различий. Впрочем, одно из них действительно удивительно — ученые обнаружили, что лишь представители одного из этих видов способны высунуть язык, пишет IFLScience.

Крокодилы на самом деле широко распространены: в общей сложности науке известны 14 видов, принадлежащих к семейству Crocodylidae. Как правило, они встречаются в Африке, Азии, Австралии и Америке, но один вид также обитает на Кубе. Известно, что крокодилы в основном питаются мясом и используют огромные челюсти и невероятную мощную силу укуса, чтобы схватить добычу. Также известно, что они достаточно приспособлены к тому, чтобы проглатывать даже большие части целиком.

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В то же время известно лишь два вида "истинных аллигаторов" в семействе аллигаторовых: американский и китайский аллигатор. Отметим, что семейство аллигаторовых также включает подсемейство Caimaninae или кайманов.

Аллигаторы также плотоядны и обитают на краю озер и болот. Известно, что американские аллигаторы в среднем живут 50 лет в дикой природе, но в некоторых случаях могут доживать и до 70 лет. В то же время средняя продолжительность крокодилов составляет около 123 лет.

Стоит обратить внимание на лапы, чтобы отличить аллигатора от крокодила Фото: Shutterstock

Но чем же они отличаются?

Физически между всеми видами существует множество различий, но ученые сравнили гребнистого крокодила (Crocodylus porosus) с американским аллигатором (Alligator mississippiensis) и обнаружили нечто весьма любопытное.

Во-первых, крокодилы более зеленые и рыжеватые, в то время как аллигаторы обычного темного цвета и серые.

Во-вторых, у аллигаторов более широкая и U-образная морда , тогда как у крокодилов она более узкая и V-образная.

В-третьих, у аллигаторов перепончатые лапы, тогда как у крокодилов пальцы разделены.

В-четвертых, аллигаторы, как правило, меньше крокодилов, хотя оба вида могут достигать весьма впечатляющей длины.

Но, это не все отличия. Наиболее любопытным является то, что четвертый зуб на нижней челюсти всегда виден у крокодилов, в то время как у аллигатора он скрыт. Не менее любопытным кажется и то, что лишь один из них на самом деле может высунуть язык — это аллигатор. Дело в том, что у крокодилов есть мембрана, удерживающая их языки на месте, что предотвращает попадание воды в горло во время плавания. Их языки также постоянно прикреплены к дну рта, что означает, что они почти не двигаются.

Аллигаторы и крокодилы отличаются формой и шириной морды Фото: Shutterstock

Исследователи отмечают, что между этими видами есть и другие отличия, которые мы не можем увидеть. Например, аллигаторы, как правило, живут в пресной воде, в то время как крокодилы предпочитают соленую воду. При этом последние также считаются более агрессивными.

И крокодилы, и аллигаторы обладают порами, известными как покровные органы чувств. У крокодилов они распределены по всему телу, но у аллигаторов они находятся только в области вокруг рта. Однако оба вида используют их для обнаружения движений в воде и охоты.

Ранее Фокус писал о том, что вечные враги крокодилы и аллигаторы живут душа в душу лишь в одном месте на Земле.