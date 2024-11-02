Головна відмінність алігатора від крокодила: лише один із них міг би показати вам язик (фото)
Між цими тваринами багато відмінностей, але лише одна з них справді може здивувати.
Алігатори та крокодили можуть здаватися схожими, але насправді між ними багато відмінностей. Утім, одна з них справді дивовижна — вчені виявили, що лише представники одного з цих видів здатні висунути язик, пише IFLScience.
Крокодили насправді широко поширені: загалом науці відомі 14 видів, що належать до сімейства Crocodylidae. Як правило, вони зустрічаються в Африці, Азії, Австралії та Америці, але один вид також мешкає на Кубі. Відомо, що крокодили переважно харчуються м'ясом і використовують величезні щелепи та неймовірну потужну силу укусу, щоб схопити здобич. Також відомо, що вони досить пристосовані до того, щоб проковтувати навіть великі частини цілком.
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Водночас відомо лише два види "істинних алігаторів" у сімействі алігаторевих: американський і китайський алігатор. Зазначимо, що сімейство алігаторевих також включає підродину Caimaninae або кайманів.
Алігатори також м'ясоїдні й мешкають на краю озер і боліт. Відомо, що американські алігатори в середньому живуть 50 років у дикій природі, але в деяких випадках можуть доживати та до 70 років. Водночас середня тривалість життя крокодилів становить близько 123 років.
Але чим же вони відрізняються?
Фізично між усіма видами існує безліч відмінностей, але вчені порівняли гребенистого крокодила (Crocodylus porosus) з американським алігатором (Alligator mississippiensis) і виявили дещо вельми цікаве.
- По-перше, крокодили зеленіші та рудуваті, тоді як алігатори звичайного темного кольору та сірі.
- По-друге, алігатори мають ширшу і U-подібну морду, тоді як крокодили мають вужчу і V-подібну морду.
- По-третє, в алігаторів перетинчасті лапи, тоді як у крокодилів пальці розділені.
- По-четверте, алігатори, як правило, менші за крокодилів, хоча обидва види можуть досягати досить дивовижної довжини.
Але, це не всі відмінності. Найцікавішим є те, що четвертий зуб на нижній щелепі завжди видно у крокодилів, тоді як в алігатора він прихований. Не менш цікавим здається і те, що лише один з них насправді може висунути язик — це алігатор. Річ у тім, що у крокодилів є мембрана, яка утримує їхні язики на місці, що запобігає потраплянню води в горло під час плавання. Їхні язики також постійно прикріплені до дна рота, що означає, що вони майже не рухаються.
Дослідники зазначають, що між цими видами є й інші відмінності, які ми не можемо побачити. Наприклад, алігатори, як правило, живуть у прісній воді, тоді як крокодили віддають перевагу солоній воді. При цьому останні також вважаються більш агресивними.
І крокодили, і алігатори мають пори, відомі як покривні органи чуття. У крокодилів вони розподілені по всьому тілу, але в алігаторів вони знаходяться тільки в області навколо рота. Однак обидва види використовують їх для виявлення рухів у воді та полювання.
Раніше Фокус писав про те, що вічні вороги крокодили й алігатори живуть душа в душу лише в одному місці на Землі.