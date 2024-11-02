Головна відмінність алігатора від крокодила: лише один із них міг би показати вам язик (фото)

Між цими тваринами багато відмінностей, але лише одна з них справді може здивувати.

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Алігатори та крокодили можуть здаватися схожими, але насправді між ними багато відмінностей. Утім, одна з них справді дивовижна — вчені виявили, що лише представники одного з цих видів здатні висунути язик, пише IFLScience.

Крокодили насправді широко поширені: загалом науці відомі 14 видів, що належать до сімейства Crocodylidae. Як правило, вони зустрічаються в Африці, Азії, Австралії та Америці, але один вид також мешкає на Кубі. Відомо, що крокодили переважно харчуються м'ясом і використовують величезні щелепи та неймовірну потужну силу укусу, щоб схопити здобич. Також відомо, що вони досить пристосовані до того, щоб проковтувати навіть великі частини цілком.

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Водночас відомо лише два види "істинних алігаторів" у сімействі алігаторевих: американський і китайський алігатор. Зазначимо, що сімейство алігаторевих також включає підродину Caimaninae або кайманів.

Алігатори також м'ясоїдні й мешкають на краю озер і боліт. Відомо, що американські алігатори в середньому живуть 50 років у дикій природі, але в деяких випадках можуть доживати та до 70 років. Водночас середня тривалість життя крокодилів становить близько 123 років.

Варто звернути увагу на лапи, щоб відрізнити алігатора від крокодила Фото: Shutterstock

Але чим же вони відрізняються?

Фізично між усіма видами існує безліч відмінностей, але вчені порівняли гребенистого крокодила (Crocodylus porosus) з американським алігатором (Alligator mississippiensis) і виявили дещо вельми цікаве.

По-перше, крокодили зеленіші та рудуваті, тоді як алігатори звичайного темного кольору та сірі.

По-друге, алігатори мають ширшу і U-подібну морду, тоді як крокодили мають вужчу і V-подібну морду.

По-третє, в алігаторів перетинчасті лапи, тоді як у крокодилів пальці розділені.

По-четверте, алігатори, як правило, менші за крокодилів, хоча обидва види можуть досягати досить дивовижної довжини.

Але, це не всі відмінності. Найцікавішим є те, що четвертий зуб на нижній щелепі завжди видно у крокодилів, тоді як в алігатора він прихований. Не менш цікавим здається і те, що лише один з них насправді може висунути язик — це алігатор. Річ у тім, що у крокодилів є мембрана, яка утримує їхні язики на місці, що запобігає потраплянню води в горло під час плавання. Їхні язики також постійно прикріплені до дна рота, що означає, що вони майже не рухаються.

Алігатори та крокодили відрізняються формою і шириною морди Фото: Shutterstock

Дослідники зазначають, що між цими видами є й інші відмінності, які ми не можемо побачити. Наприклад, алігатори, як правило, живуть у прісній воді, тоді як крокодили віддають перевагу солоній воді. При цьому останні також вважаються більш агресивними.

І крокодили, і алігатори мають пори, відомі як покривні органи чуття. У крокодилів вони розподілені по всьому тілу, але в алігаторів вони знаходяться тільки в області навколо рота. Однак обидва види використовують їх для виявлення рухів у воді та полювання.

Раніше Фокус писав про те, що вічні вороги крокодили й алігатори живуть душа в душу лише в одному місці на Землі.