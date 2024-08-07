Просто хотел помочь: мужчину обвинили в нападении на аллигатора (фото)

Роберт Тенси Колин был обеспокоен состоянием черепах в местном канале. Мужчина решил действовать самостоятельно после того, как не получил ответа от службы контроля за животными.

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71-летний Роберт Тенси Колин из Кейп-Канаверал (штат Флорида, США) был арестован и провел ночь в тюрьме после того, как, по словам властей, незаконно накинул лассо на аллигатора. Об этом пишет USA Today.

Мужчине были предъявлены обвинения на прошлой неделе после того, как он поймал крупную рептилию без надлежащих разрешений. Американец был обеспокоен состоянием черепах в местном канале. Он решил взять дело в свои руки после того, как не получил ответа от службы контроля за животными.

"У них нет ни защитников, ни времени, чтобы ждать, пока появится этот аллигатор. Я думал, что делаю им одолжение, помогаю им", — сказал Колин.

Как мужчина накинул лассо на аллигатора

В среду, 31 июля, мужчина взял дело в свои руки и с помощью нейлоновой веревки для белья сделал петлю, чтобы "зацепить" агрессивную рептилию.

Колину удалось затянуть петлю вокруг верхней челюсти 9-футового (2,7 метра) аллигатора, после чего он привязал веревку к перилам, чтобы закрепить ее, и позвонил властям. Когда приехали сотрудники полиции, мужчина сначала сказал им, что нашел аллигатора таким образом, потому что "не хотел славы", рассказывая о том, что поймал его в ловушку.

Мужчина поймал аллигатора в лассо Фото: USA Today

Однако после просмотра записей с камер наблюдения полиция смогла подтвердить, что именно Колин поймал животное. Поскольку у него не было лицензии или разрешения на законное извлечение или попытку извлечения аллигатора, ему было предъявлено обвинение в убийстве, нанесении увечий или владении аллигатором без разрешения, что является фелонией.

"Я сказал: "Позвольте мне рассказать вам, что я сделал, чтобы помочь вам", и они велели мне убрать руки за спину", — рассказывает американец.

Колин провел в тюрьме около 13 часов, после чего его отпустили под залог в 2500 долларов. Многие местные издания сообщили, что аллигатор, который был классифицирован как надоедливый, был впоследствии подвергнут эвтаназии.

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