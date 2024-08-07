Просто хотів допомогти: чоловіка звинуватили в нападі на алігатора (фото)

Роберт Тенсі Колін був стурбований станом черепах у місцевому каналі. Чоловік вирішив діяти самостійно після того, як не отримав відповіді від служби контролю за тваринами.

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71-річного Роберта Тенсі Коліна з Кейп-Канаверал (штат Флорида, США) заарештували і він провів ніч у в'язниці після того, як, за словами влади, незаконно накинув ласо на алігатора. Про це пише USA Today.

Чоловікові було пред'явлено звинувачення минулого тижня після того, як він зловив велику рептилію без належних дозволів. Американець був стурбований станом черепах у місцевому каналі. Він вирішив узяти справу у свої руки після того, як не отримав відповіді від служби контролю за тваринами.

"У них немає ні захисників, ні часу, щоб чекати, поки з'явиться цей алігатор. Я думав, що роблю їм послугу, допомагаю їм", — сказав Колін.

Як чоловік накинув ласо на алігатора

У середу, 31 липня, чоловік узяв справу у свої руки й за допомогою нейлонової мотузки для білизни зробив петлю, щоб "зачепити" агресивну рептилію.

Коліну вдалося затягнути петлю навколо верхньої щелепи 9-футового (2,7 метра) алігатора, після чого він прив'язав мотузку до поручнів, щоб закріпити її, і зателефонував владі. Коли приїхали співробітники поліції, чоловік спочатку сказав їм, що знайшов алігатора в такий спосіб, тому що "не хотів слави", розповідаючи про те, що зловив його в пастку.

Чоловік спіймав алігатора в ласо Фото: riot

Однак після перегляду записів із камер спостереження поліція змогла підтвердити, що саме Колін зловив тварину. Оскільки у нього не було ліцензії або дозволу на законне вилучення або спробу вилучення алігатора, йому висунули обвинувачення у вбивстві, нанесенні каліцтв або володінні алігатором без дозволу, що є фелонією.

"Я сказав: "Дозвольте мені розповісти вам, що я зробив, щоб допомогти вам", і вони веліли мені прибрати руки за спину", — розповідає американець.

Колін провів у в'язниці близько 13 годин, після чого його відпустили під заставу у 2500 доларів. Багато місцевих видань повідомили, що алігатор, якого класифікували як надокучливого, був згодом підданий евтаназії.

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