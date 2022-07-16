В США проанализировали, смогли бы они противостоять обстрелам крылатыми ракетами (фото)
По данным аналитиков CSIS, в Штатах есть ряд проблем, которые позволят врагу запускать крылатые ракеты в слепых зонах действия радаров. Поэтому нужно больше десяти миллиардов долларов, чтобы унифицировать систему их обнаружения.
Американский Центр стратегических и международных исследований CSIS проанализировал, способны ли Соединенные Штаты бороться с интенсивными обстрелами крылатыми ракетами.
Акцент в анализе делался не на уничтожении пусковых установок, а на состоянии обороны против крылатых ракет. В США со времен холодной войны делали акцент на создании систем обороны от баллистических ракет. Для их обнаружения развернуты радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, а для уничтожения есть ракеты с кинетическими перехватчиками.
Крылатые ракеты несут опасность для США
В анализе сообщают, что крылатые ракеты несут опасность для Штатов даже при запуске на расстоянии в 2000 км от восточного побережья. Со времен холодной войны в США создавали общий с Канадой проект NORAD.
Это континентальная противовоздушная оборона, которая имеет критические проблемы из-за радарных постов. Они специализированы на выявлении высотных и средневысотных целей. Против низколетящих ракет они менее эффективны.
При этом враг хорошо знает об их размещении, что позволяет найти "слепые зоны" в их зоне действия, чтобы крылатая ракета смогла пройти через них.
Нужен постоянный мониторинг вражеских ракет
В США в основном делают упор на истребительную авиацию. Однако для ее использования против крылатых ракет есть ряд нюансов:
- обнаружение ракеты
- подготовка самолета ко взлету
- время на перехват и уничтожение цели
Чтобы стабильно отслеживать пуски ракет нужно плотное поле радиолокационного обзора на большой территории США. Для этого нужно практически в режиме 24/7 использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AMACS E-3 Sentry. Однако это экономически не выгодно.
Решить проблему можно за 15 млрд долларов
Оборону от крылатых ракет аналитики предлагают решить по нескольким направлениям:
- Интегрировать все радары обзора воздушной обстановки и метеорадаров в единую систему обмена информации
- Развернуть аэростаты радиолокационного дозора для отслеживания маловысотных целей
- Обновить системы загоризонтного обнаружения с добавлением возможности обнаружения малозаметных и маловысотных целей.
- Интегрировать все системы обнаружения в общую цифровую систему с многоуровневым автоматизированным обнаружением, идентификацией и сопровождением целей
Стоимость всего проекта обойдется в 14,87 млрд долларов, а за 20 лет на эксплуатацию систем пойдет около 17,79 млрд долларов. Это позволит только обнаруживать и идентифицировать объект, а не уничтожить его.
Напомним, ВС РФ выпустили 16 июля 6 ракет по Украине из Каспийского региона, из которых лишь две долетели до цели.
Ранее в ВМС Украины заявили, что РФ может запускать ракеты по Украине из акваторий Азовского и Черного морей.