В США проанализировали, смогли бы они противостоять обстрелам крылатыми ракетами (фото)

По данным аналитиков CSIS, в Штатах есть ряд проблем, которые позволят врагу запускать крылатые ракеты в слепых зонах действия радаров. Поэтому нужно больше десяти миллиардов долларов, чтобы унифицировать систему их обнаружения.

Американский Центр стратегических и международных исследований CSIS проанализировал, способны ли Соединенные Штаты бороться с интенсивными обстрелами крылатыми ракетами.

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Акцент в анализе делался не на уничтожении пусковых установок, а на состоянии обороны против крылатых ракет. В США со времен холодной войны делали акцент на создании систем обороны от баллистических ракет. Для их обнаружения развернуты радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, а для уничтожения есть ракеты с кинетическими перехватчиками.

Крылатые ракеты несут опасность для США

В анализе сообщают, что крылатые ракеты несут опасность для Штатов даже при запуске на расстоянии в 2000 км от восточного побережья. Со времен холодной войны в США создавали общий с Канадой проект NORAD.

[ + – ] Элементы обнаружения пуска ракет времен холодной войны

Это континентальная противовоздушная оборона, которая имеет критические проблемы из-за радарных постов. Они специализированы на выявлении высотных и средневысотных целей. Против низколетящих ракет они менее эффективны.

При этом враг хорошо знает об их размещении, что позволяет найти "слепые зоны" в их зоне действия, чтобы крылатая ракета смогла пройти через них.

Нужен постоянный мониторинг вражеских ракет

В США в основном делают упор на истребительную авиацию. Однако для ее использования против крылатых ракет есть ряд нюансов:

обнаружение ракеты

подготовка самолета ко взлету

время на перехват и уничтожение цели

Чтобы стабильно отслеживать пуски ракет нужно плотное поле радиолокационного обзора на большой территории США. Для этого нужно практически в режиме 24/7 использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AMACS E-3 Sentry. Однако это экономически не выгодно.

[ + – ] Самолет дальней разведки AWACS E-3

Решить проблему можно за 15 млрд долларов

Оборону от крылатых ракет аналитики предлагают решить по нескольким направлениям:

Интегрировать все радары обзора воздушной обстановки и метеорадаров в единую систему обмена информации Развернуть аэростаты радиолокационного дозора для отслеживания маловысотных целей Обновить системы загоризонтного обнаружения с добавлением возможности обнаружения малозаметных и маловысотных целей. Интегрировать все системы обнаружения в общую цифровую систему с многоуровневым автоматизированным обнаружением, идентификацией и сопровождением целей

[ + – ] Так будет выглядеть зона, в которой можно будет обнаружить крылатые ракеты

Стоимость всего проекта обойдется в 14,87 млрд долларов, а за 20 лет на эксплуатацию систем пойдет около 17,79 млрд долларов. Это позволит только обнаруживать и идентифицировать объект, а не уничтожить его.

Напомним, ВС РФ выпустили 16 июля 6 ракет по Украине из Каспийского региона, из которых лишь две долетели до цели.

Ранее в ВМС Украины заявили, что РФ может запускать ракеты по Украине из акваторий Азовского и Черного морей.