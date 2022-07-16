У США проаналізували, чи змогли б вони протистояти обстрілам крилатими ракетами (фото)

За даними аналітиків CSIS, у Штатах є низка проблем, які дозволять ворогові запускати крилаті ракети в сліпих зонах дії радарів. Тому потрібно понад десять мільярдів доларів, щоб уніфікувати систему їхнього виявлення.

Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень CSIS проаналізував, чи здатні Сполучені Штати боротися з інтенсивним обстрілом крилатими ракетами.

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Акцент у аналізі робився не стільки на знищенні пускових установок, скільки на стан оборони проти крилатих ракет. У США з часів холодної війни наголошували на створенні систем оборони від балістичних ракет. Для їх виявлення розгорнуті станції радіолокації загоризонтного виявлення, а для знищення є ракети з кінетичними перехоплювачами.

Крилаті ракети несуть небезпеку для США

В аналізі повідомляють, що крилаті ракети несуть небезпеку для Штатів навіть при запуску на відстані 2000 км від східного узбережжя. З часів холодної війни у США створювали спільний із Канадою проєкт NORAD.

[ + – ] Елементи виявлення пуску ракет часів холодної війни

Це континентальна протиповітряна оборона, яка має критичні проблеми через радарні пости. Вони спеціалізуються на виявленні висотних і середньовисотних цілей. Проти ракет, що низько летять, вони менш ефективні.

При цьому ворог добре знає про їхнє розміщення, що дозволяє знайти "сліпі зони" в їхній зоні дії, щоб крилата ракета змогла пройти через них.

Потрібен постійний моніторинг ворожих ракет

У основному наголошують на винищувальній авіації. Однак для її використання проти крилатих ракет є низка нюансів:

виявлення ракети

підготовка літака до зльоту

час на перехоплення та знищення мети

Щоб стабільно відстежувати пуски ракет, потрібно щільне поле радіолокаційного огляду на великій території США. Для цього потрібно практично в режимі 24/7 використовувати літаки далекого виявлення радіолокації AMACS E-3 Sentry. Однак це економічно невигідно.

[ + – ] Літак дальньої розвідки AWACS E-3

Вирішити проблему можна за 15 млрд доларів

Оборону від крилатих ракет аналітики пропонують вирішити за кількома напрямками:

Інтегрувати всі радари огляду повітряної обстановки та метеорадарів у єдину систему обміну інформації Розгорнути аеростати радіолокаційного дозору для відстеження маловисотних цілей Оновити системи загоризонтного виявлення з додаванням можливості виявлення малопомітних і маловисотних цілей. Інтегрувати всі системи виявлення в загальну цифрову систему з багаторівневим автоматизованим виявленням, ідентифікацією та супроводом цілей

[ + – ] Такий вигляд матиме зона, де можна буде виявити крилаті ракети

Вартість всього проєкту становитиме 14,87 млрд доларів, а за 20 років на експлуатацію систем піде близько 17,79 млрд доларів. Це дозволить лише виявляти й ідентифікувати об'єкт, а не знищити його.

Нагадаємо, ЗС РФ випустили 16 липня 6 ракет по Україні з Каспійського регіону, з яких лише дві долетіли до мети.

Раніше у ВМС України заявили, що РФ може запускати ракети по Україні з акваторій Азовського та Чорного морів.