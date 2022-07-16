Разведчики провели эвакуацию мирных жителей с территории Святогорской Лавры (видео)

На территории Лавры все еще находится около 600 мирных жителей среди которых есть дети и младенцы. ГУР работает над установлением режима тишины для их вывоза.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию по эвакуации мирных жителей с территории Святогорской лавры. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУР.

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Усилиями разведки и народных депутатов с территории Святогорской Лавры удалось вывезти группу мирных жителей — семью с тремя детьми и пару пожилых людей. При этом у первой семейной пары третий ребенок родился всего несколько дней назад прямо на территории Лавры.

Сейчас все они находятся на подконтрольной Украине территории, где получают нужную медицинскую и психологическую помощь. Заявляется, что Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. Ныне там находится до 600 человек, из которых 46 детей и четверо малышей.

Вместе с тем 1 июня территория Лавры была обстреляна российскими войсками. В результате артиллерийского удара погибли:

архимандрит Галактион

монах Аристоклий

монахиня Варвара

Также несколько священников получили тяжелые ранения.

Напомним, 7 июня войска РФ захватили Святогорск. Мэр города Владимир Бандура перешел на сторону врага и поблагодарил оккупантов за "освобождение".