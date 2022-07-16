Розвідники провели евакуацію мирних жителів із території Святогірської Лаври (відео)

На території Лаври все ще перебувають близько 600 мирних жителів, серед яких є діти й немовлята. ГУР працює над встановленням режиму тиші для їхнього вивезення.

Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію з евакуації мирних жителів із території Святогірської лаври. Про це повідомляється в "Телеграм"-каналі ГУР.

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Зусиллями розвідки та народних депутатів із території Святогірської Лаври вдалося вивезти групу мирних жителів — сім'ю з трьома дітьми та пару людей похилого віку. При цьому в першої сімейної пари третя дитина народилася лише кілька днів тому прямо на території Лаври.

Наразі всі вони перебувають на підконтрольній Україні території, де отримують потрібну медичну та психологічну допомогу. Заявляється, що Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. Нині там перебуває до 600 осіб, із яких 46 дітей і четверо малюків.

Водночас 1 червня територію Лаври було обстріляно російськими військами. Внаслідок артилерійського удару загинули:

архімандрит Галактіон

чернець Аристоклій

черниця Варвара

Також кілька священиків отримали тяжкі поранення.

Нагадаємо, 7 червня війська РФ захопили Святогірськ. Мер міста Володимир Бандура перейшов на бік ворога та подякував окупантам за "визволення".