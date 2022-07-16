Наиболее реалистичная стратегия: Фукуяма назвал, что важнее освободить перед Донбассом

По мнению профессора, сперва Украине нужно разблокировать доступ к портам в Черном и Азовском морях для экспорта продукции.

Профессор Стэндфордского университета Фрэнсис Фукуяма в интервью для DW заявил, что освобождение Херсона является более важным, чем Донбасса.

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По мнению Фукуямы, Украине нужно сосредоточиться на юге страны, чтобы открыть доступ к Черному морю, освободить Херсон и порты на Азовском море. Освобождение Донбасса в то же время в ближайшие несколько месяцев осуществить будет достаточно тяжело.

"К концу лета мы можем увидеть реальный прогресс на юге. Для Украины это очень, очень важно — восстановить доступ к черноморским портам, чтобы возобновить экспорт всех своих сельскохозяйственных товаров, разорвать российскую блокаду Одессы. Я себе это так представляю, что именно на этом они собираются сосредоточиться", — считает профессор.

Он также добавил, что ВСУ уже начали наступление в районе Херсона, где достигли определенных успехов. Если областной центр удастся освободить к сентябрю/октябрю, то это заложит серьезные обоснования для переговоров по прекращению огня. Однако достичь этих успехов будет трудно без открытия доступа к Черному морю.

Напомним, по данным и.о. Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, ВСУ освободили 44 населенных пункта Херсонской области с начала вторжения. Вместе с тем населенные пункты сильно страдают от обстрелов.

Ранее сообщали, что ВС РФ обустроили склад боеприпасов в драмтеатре в Херсоне. Территорию усиленно контролируют оккупанты.