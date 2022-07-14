Российские войска обустроили склад боеприпасов в драмтеатре в Херсоне, — ГУР

По данным разведки, враг разгружал артиллерийские боеприпасы в ночь с 11 на 12 июля. Теперь территория вокруг театра усиленно охраняется.

Российские оккупанты обустроили склад для артиллерийских боеприпасов в здании Херсонского драмтеатра. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В драматическом театре имени Николая Кулиша оккупанты обустроили склад артиллерийских боеприпасов. Разведка зафиксировала разгрузку боеприпасов из грузовиков в ночь с 11 на 12 июля. Территория вокруг драмтеатра усиленно патрулируется и охраняется войсками РФ. Также контролируют ВС РФ и сквер с улицами вокруг драмтеатра.

По данным разведки, в мобильный госпиталь российских войск доставили 2 КамАЗа с около 40 ранеными солдатами.

В областном центре начали распространять второй номер российской газеты "Надднепрянская правда". Оккупанты кратно увеличили тираж газеты с 10 до 40 тысяч. Среди заголовков встречаются такие:

"Херсон получит: паспорта, связь, российские банки"

"Новости СВО"

"Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся"

ГУР Минобороны отмечается, что оккупационная администрация Херсона ожидает прибытия из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку к проведению "референдума". Известно, что их планируют разместить в отеле "Бордо", который взят под усиленную охрану.

Напомним, по данным нардепа Гончеренко, херсонский коллаборант Сальдо госпитализирован в тяжелом состоянии. Также в разведке сообщали, что РФ планирует присоединить Херсонскую, Луганскую и Донецкую области.