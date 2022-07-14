Російські війська облаштували склад боєприпасів у драмтеатрі в Херсоні, — ГУР

За даними розвідки, ворог розвантажував артилерійські боєприпаси в ніч із 11 на 12 липня. Наразі територія навколо театру посилено охороняється.

Російські окупанти облаштували склад для артилерійських боєприпасів у будівлі Херсонського драмтеатру. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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У драматичному театрі імені Миколи Куліша окупанти облаштували склад артилерійських боєприпасів. Розвідка зафіксувала розвантаження боєприпасів із вантажівок у ніч із 11 на 12 липня. Територія навколо драмтеатру посилено патрулюється й охороняється військами РФ. Також контролюють ЗС РФ і сквер із вулицями навколо драмтеатру.

За даними розвідки, до мобільного госпіталю російських військ доставили 2 КамАЗи з близько 40 пораненими солдатами.

В обласному центрі почали розповсюджувати другий номер російської газети "Наддніпрянська правда". Окупанти кратно збільшили тираж газети із 10 до 40 тисяч. Серед заголовків трапляються такі:

"Херсон отримає: паспорти, зв'язок, російські банки"

"Новини СВО"

"Профспілка завжди турбувалася про права трудящих"

ГУР Міноборони зазначається, що окупаційна адміністрація Херсона очікує прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку до проведення "референдуму". Відомо, що їх планують розмістити в готелі "Бордо", взятому під посилену охорону.

Нагадаємо, за даними нардепа Гончеренка, херсонського колаборанта Сальдо госпіталізовано у важкому стані. Також у розвідці повідомляли, що РФ планує приєднати Херсонську, Луганську й Донецьку області.