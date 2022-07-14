Російські війська облаштували склад боєприпасів у драмтеатрі в Херсоні, — ГУР
За даними розвідки, ворог розвантажував артилерійські боєприпаси в ніч із 11 на 12 липня. Наразі територія навколо театру посилено охороняється.
Російські окупанти облаштували склад для артилерійських боєприпасів у будівлі Херсонського драмтеатру. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
У драматичному театрі імені Миколи Куліша окупанти облаштували склад артилерійських боєприпасів. Розвідка зафіксувала розвантаження боєприпасів із вантажівок у ніч із 11 на 12 липня. Територія навколо драмтеатру посилено патрулюється й охороняється військами РФ. Також контролюють ЗС РФ і сквер із вулицями навколо драмтеатру.
За даними розвідки, до мобільного госпіталю російських військ доставили 2 КамАЗи з близько 40 пораненими солдатами.
В обласному центрі почали розповсюджувати другий номер російської газети "Наддніпрянська правда". Окупанти кратно збільшили тираж газети із 10 до 40 тисяч. Серед заголовків трапляються такі:
- "Херсон отримає: паспорти, зв'язок, російські банки"
- "Новини СВО"
- "Профспілка завжди турбувалася про права трудящих"
ГУР Міноборони зазначається, що окупаційна адміністрація Херсона очікує прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку до проведення "референдуму". Відомо, що їх планують розмістити в готелі "Бордо", взятому під посилену охорону.
Нагадаємо, за даними нардепа Гончеренка, херсонського колаборанта Сальдо госпіталізовано у важкому стані. Також у розвідці повідомляли, що РФ планує приєднати Херсонську, Луганську й Донецьку області.