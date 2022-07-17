Разделы
Материалы
Военный Фокус

Запорожскую область враг обстрелял из систем залпового огня

5
система залпового огня, обстрел, запорожье, горят поля, запорожская область
Фото: Соцсети | Иллюстративное фото

Пострадавших нет, но загорелись поля

В Запорожской области ВС РФ обстреляли населенные пункты на линии столкновения из систем залпового огня. Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации.

"О 15.00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", — говорится в заявлении.

По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура разрушений не получила.

Обстрел Запорожской области

Но возник пожар на нескольких полях.

Ранее из самого областного центра сообщали, что обстрел велся по целям за городом. И в данный момент из города можно наблюдать дым от горящих полей.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупреждала, что атаки на Запорожском направлении могут усилиться. Военная разведка сообщила о вероятности обхода в направлении "Великая Новоселовка — Покровское" с целью окружения украинских военных.