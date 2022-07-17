Запорожскую область враг обстрелял из систем залпового огня

Пострадавших нет, но загорелись поля

В Запорожской области ВС РФ обстреляли населенные пункты на линии столкновения из систем залпового огня. Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации.

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"О 15.00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения", — говорится в заявлении.

По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура разрушений не получила.

[ + – ] Обстрел Запорожской области

Но возник пожар на нескольких полях.

Ранее из самого областного центра сообщали, что обстрел велся по целям за городом. И в данный момент из города можно наблюдать дым от горящих полей.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупреждала, что атаки на Запорожском направлении могут усилиться. Военная разведка сообщила о вероятности обхода в направлении "Великая Новоселовка — Покровское" с целью окружения украинских военных.