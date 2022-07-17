Запорізьку область ворог обстріляв із систем залпового вогню

Постраждалих немає, але спалахнули поля

У Запорізькій області ЗС РФ обстріляли населені пункти на лінії зіткнення із систем залпового вогню. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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"О 15:00 в обласному центрі було чути серію вибухів. Ворог б'є з реактивних систем залпового вогню за деякими населеними пунктами на лінії зіткнення", — йдеться у заяві.

За попередньою інформацією, постраждалих загиблих немає. Інфраструктура руйнувань не зазнала.

[ + – ] Обстріл Запорізької області

Але виникла пожежа на кількох полях.

Раніше із самого обласного центру повідомляли, що обстріл вівся по цілях за містом. І зараз із міста можна спостерігати дим від палаючих полів.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попереджала, що атаки на Запорізькому напрямку можуть посилитись. Військова розвідка повідомила про можливість обходу в напрямку "Велика Новоселівка — Покровське" з метою оточення українських військових.