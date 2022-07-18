Война захлебнулась и перейдет в стадию замороженного конфликта, — экс-командующий НАТО

По мнению Джеймса Ставридиса, война "захлебнулась с обеих сторон", поэтому он предрекает развитие событий по корейскому сценарию.

Экс-командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает, что горячая фаза российско-украинской войны, скорее всего, закончится через 4-6 месяцев, и станет "замороженным конфликтом", как это было в случае с войной в Корее. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции WABC 770 AM, подчеркнув, что война "захлебнулась с обеих сторон".

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"Украинцы очень сильно сопротивляются, — сказал Ставридис. — Военные планы Путина оказались не особенно эффективными: он получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт".

По словам адмирала, наиболее вероятен сценарий развития событий по примеру Корейской войны — замороженному конфликту между Южной кореей и КНДР: перемирие, создание милитаризованной зоны между двумя сторонами, продолжающейся враждебности.

"Ждите этого в период 4-6 месяцев, — сказал Ставридис — Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого".

Напомним, Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 год между Северной и Южной Кореями. КНДР активно поддерживал Советский Союз, а Южную Корею — США. С момента прекращения боевых действий официальный мирный договор так и не был подписан, формально обе страны находятся в состоянии войны.

Как сообщалось ранее, западные эксперты сходятся во мнении, что в российско-украинской войне наступил решающий момент, который покажет, как дальше будет продвигаться война. По данным Forbes, рассматриваются три возможных сценария. В случае значительных успехов ВСУ на юге Украины война может завершиться до конца года. Если ни у одной из сторон не будет сил для победы, она может затянуться на годы. Возможен и было динамичный исход: если ВСУ проявят креативность и смогут разгромить основные силы противника, это может привести к коллапсу всей российской армии.

Украинское военно-политическое руководство неизменно заявляет о том, что рассматривает только один сценарий окончания войны: освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. К примеру, на днях генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко подчеркнул, что освобождение Крыма неизбежно, ведь в противном случае война затянется еще на несколько лет.