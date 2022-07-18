Війна захлинулась і перейде до стадії замороженого конфлікту, — екскомандувач НАТО

На думку Джеймса Ставрідіса, війна "захлинулась з обох боків", тому він пророкує розвиток подій за корейським сценарієм.

Екскомандувач силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що гаряча фаза російсько-української війни, швидше за все, закінчиться через 4-6 місяців і стане "замороженим конфліктом", як це було у випадку з війною в Кореї. Таку думку він висловив в інтерв'ю радіостанції WABC 770 AM, наголосивши, що війна "захлинулася з обох боків".

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"Українці дуже сильно опираються, — сказав Ставрідіс. — Військові плани Путіна виявилися не надто ефективними: він отримав небагато території порівняно з тим, із чого почав конфлікт".

За словами адмірала, найімовірнішим є сценарій розвитку подій за прикладом Корейської війни — замороженого конфлікту між Південною кореєю і КНДР: перемир'я, створення мілітаризованої зони між двома сторонами, ворожості, що триває.

"Чекайте цього в період 4-6 місяців, — сказав Ставрідіс — Жодна зі сторін не зможе витримати набагато більше за це".

Нагадаємо, Корейська війна тривала з 1950 по 1953 між Північною та Південною Кореями. КНДР активно підтримував Радянський Союз, а Південну Корею США. З моменту припинення бойових дій офіційний мирний договір так і не був підписаний, формально обидві країни перебувають у стані війни.

Як повідомлялося раніше, західні експерти сходяться на думці, що в російсько-українській війні настав вирішальний момент, який покаже, як далі просуватиметься війна. За даними Forbes, розглядають три можливі сценарії. У разі значних успіхів ЗСУ на півдні України війна може завершитись до кінця року. Якщо жодна зі сторін не матиме сил для перемоги, вона може затягтися на роки. Можливий був і динамічний результат: якщо ЗСУ виявлять креативність і зможуть розгромити основні сили противника, це може призвести до колапсу всієї російської армії.

Українське військово-політичне керівництво незмінно заявляє, що розглядає лише один сценарій закінчення війни: звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим. Наприклад, днями генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко наголосив, що звільнення Криму неминуче, адже інакше війна затягнеться ще на кілька років.